Hoy será noticia. Domingo, 18 de enero

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Núñez Feijóo reúne a sus barones para conformar un frene común sobre financiación autonómica

Zaragoza (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a todos sus barones para conformar un "frente común" sobre financiación autonómica después del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Acuerdo, que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales, y que, tras el fallido Consejo de Política Fiscal y Financiera, quedó constancia de que solo Cataluña lo apoya.

EL TIEMPO

Nevadas copiosas en áreas de montaña sin descartar nieve también en la meseta norte

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña, con nevadas en amplias zonas que serán significativas en áreas de montaña pero que también podrán darse en zonas llanas de la meseta norte.

Se prevén nevadas con acumulados significativos en Pirineos, en el sistema Central, cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica norte. En Canarias, posibilidad de rachas muy fuertes de componente norte.

EFE

plv