Giráldez: "Tenemos esa asignatura pendiente con el Rayo"

Vigo, 17 ene (EFE).- Claudio Giráldez no escondió este sábado que el Rayo Vallecano, al que todavía no ha conseguido derrotar como técnico del Celta, es uno de los rivales que más dificultades le genera a su equipo por su estilo de juego.

“Es un rival muy completo, que más allá de una parte defensiva, de agresividad, de presión o de orden, creo que este año ha evolucionado mucho en la parte ofensiva. Tiene más movilidad, más recursos que modifica muchas más situaciones del juego”, analizó.

“Es un rival difícil, por nuestra manera de jugar, por nuestra manera de mostrarnos como equipo, es de los más complicados. Tenemos esa asignatura pendiente y ojalá el domingo podamos cambiar esa dinámica contra ellos”, manifestó en rueda de prensa.

Definió al equipo vallecano como “un rival muy físico, muy intenso”, con futbolistas de “mucho recorrido” en la Liga y apuntó que una de las claves para celebrar la primera victoria ante el Rayo pasa por estar “certeros” en las áreas.

El preparador gallego señaló que si se confirma la salida de Fran Beltrán es “una posibilidad” que acudan al mercado para firmar un centrocampista, aunque dejó claro que no tienen “ninguna urgencia” porque cuenta con una plantilla “muy larga” e incluso tiene la opción de situar al internacional español Óscar Mingueza en ese zona del campo.

“Nuestro objetivo es no debilitarnos. Al acabar el mercado veremos dónde estamos. He tenido conversaciones con todos los jugadores para saber su situación y te digo que estoy tranquilo. Creo que va a ser un buen mercado para nosotros”, sostuvo.

En este sentido, el técnico celeste no percibo a ningún futbolista “incómodo” en la plantilla o que haya “una situación personal que sea urgente solucionar”, por eso, más allá de la de Fran Beltrán, no ve más salidas en los próximos días pese a que Yoel Lago “quiere jugar más” y el cuerpo técnico también desea que tenga “más minutos”.

Sobre la ausencia de Ferrán Jutglà de la lista de convocados por segunda semana consecutiva, Giráldez incidió en que se debe “a un tema personal” que le corresponde al delantero contarlo. EFE

dmg/apa