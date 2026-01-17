García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"

Ceuta, 17 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, destacó que su equipo "empieza a ser" lo que quiere, después de haber ganado por 0-3 en el "mejor campo como local" de LaLiga Hypermotion, como es el Alfonso Murube de Ceuta.

En rueda de prensa, el técnico sevillano comentó que el partido ha salido "al dedillo" en relación al planteamiento que tenían previsto y se mostró "muy contento" por sus futbolistas, al haber goleado en "uno de los mejores o el mejor campo de la categoría como local", pese a que sabían que "no iba a ser fácil".

El preparador del Valladolid afirmó que este sábado en Ceuta "no había excusas para jugar de forma valiente", ya que su equipo tiene "gente joven, que corre y que juega bien", por lo que debían de "tener esa personalidad para hacerlo sobre el campo".

En su opinión, el Real Valladolid necesita "más al equipo que jugó contra el Racing de Santander que el que lo hizo con el Leganés, pero sí es cierto que se notan las horas de trabajo y el equipo hoy ha tenido madurez, sabiendo que era necesario reforzar la fe".

Sobre los dos primeros tantos logrados a la salida de sendos saques de esquina, dijo que la estrategia les "ha dado esos dos goles, pero también es cierto" que tuvieron "ocasiones de hacer el 0-1 en una jugada antes del primero".

García Tevenet precisó que "desde la victoria es mucho más sencillo crecer, pero se va viendo la cuña del trabajo" que están haciendo "y el triunfo es por un trabajo encomiable", además de que de él saca "muchas conclusiones" de lo que deben "hacer en el futuro".

Subrayó que el partido ante el Ceuta "es de un nivel muy alto por parte de todos" sus jugadores, "en una categoría donde en cualquier momento se te tuerce el partido, ya que la Segunda División requiere esfuerzo y verticalidad, así como también ser duros cuando se debe".

El preparador del conjunto pucelano también consideró positivo que los aficionados hayan viajado con el equipo en el mismo vuelo chárter, porque eso supone "un sentido de cercanía", y añadió: "ahora debemos seguir esta línea la semana que viene en nuestro estadio".

EFE

rp/cc/ism