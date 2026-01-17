Espana agencias

García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"

Guardar

Ceuta, 17 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, destacó que su equipo "empieza a ser" lo que quiere, después de haber ganado por 0-3 en el "mejor campo como local" de LaLiga Hypermotion, como es el Alfonso Murube de Ceuta.

En rueda de prensa, el técnico sevillano comentó que el partido ha salido "al dedillo" en relación al planteamiento que tenían previsto y se mostró "muy contento" por sus futbolistas, al haber goleado en "uno de los mejores o el mejor campo de la categoría como local", pese a que sabían que "no iba a ser fácil".

El preparador del Valladolid afirmó que este sábado en Ceuta "no había excusas para jugar de forma valiente", ya que su equipo tiene "gente joven, que corre y que juega bien", por lo que debían de "tener esa personalidad para hacerlo sobre el campo".

En su opinión, el Real Valladolid necesita "más al equipo que jugó contra el Racing de Santander que el que lo hizo con el Leganés, pero sí es cierto que se notan las horas de trabajo y el equipo hoy ha tenido madurez, sabiendo que era necesario reforzar la fe".

Sobre los dos primeros tantos logrados a la salida de sendos saques de esquina, dijo que la estrategia les "ha dado esos dos goles, pero también es cierto" que tuvieron "ocasiones de hacer el 0-1 en una jugada antes del primero".

García Tevenet precisó que "desde la victoria es mucho más sencillo crecer, pero se va viendo la cuña del trabajo" que están haciendo "y el triunfo es por un trabajo encomiable", además de que de él saca "muchas conclusiones" de lo que deben "hacer en el futuro".

Subrayó que el partido ante el Ceuta "es de un nivel muy alto por parte de todos" sus jugadores, "en una categoría donde en cualquier momento se te tuerce el partido, ya que la Segunda División requiere esfuerzo y verticalidad, así como también ser duros cuando se debe".

El preparador del conjunto pucelano también consideró positivo que los aficionados hayan viajado con el equipo en el mismo vuelo chárter, porque eso supone "un sentido de cercanía", y añadió: "ahora debemos seguir esta línea la semana que viene en nuestro estadio".

EFE

rp/cc/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas

Infobae

Illa, "en buen estado" tras una indisposición haciendo deporte aunque se somete a pruebas

Illa, "en buen estado" tras

Petro cancela su participación en el Foro de Davos para centrarse en la reunión con Trump

Infobae

Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

Infobae

Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, atendido en un

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey