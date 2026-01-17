Feijóo pedirá a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica que "nadie" apoya

Lanave (Huesca), 17 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que en la reunión de líderes autonómicos de su partido de este domingo acordarán pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "retire" su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, porque "nadie" lo apoya.

Solo Cataluña quiere el nuevo modelo propuesto, ningún otro gobierno autonómico, ha dicho Feijóo en una intervención ante la prensa en Lanave (Huesca), emitida en 'streaming' por el partido.

Feijóo tendrá un encuentro el domingo en Zaragoza con los barones de su partido y el lunes por la tarde se reunirá en la Moncloa con Sánchez durante una hora, que será el primer contacto de la ronda prevista por el presidente del Gobierno con el resto de formaciones parlamentarias.

Una ronda de Sánchez para tratar sobre el envío de tropas a Ucrania, aunque Feijóo ya avisó esta semana de que aprovechará para solicitar a Sánchez la retirada de su propuesta de financiación autonómica.

Feijóo ha dicho en Lanave que "nadie ha apoyado", ese nuevo sistema, cuyo origen, ha recordado, es un pacto entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, salvo Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa.

A juicio de Feijóo, "eso acredita" que la intención de Sánchez es "comprar más meses de Gobierno", ya que llegó a la Moncloa "entregando el Código Penal al separatismo", en referencia a la ley de amnistía, y pretende mantenerse "entregando más dinero al separatismo".

Según Feijóo, Aragón será una de las comunidades "peor financiadas" si ese nuevo sistema resulta aprobado.

Ha prometido que, si el PP gobierna, "las inversiones en autovías, infraestructuras hidráulicas y en puertos, aeropuertos y ferrocarril volverán a ser una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado".

En concreto, se ha "comprometido" a finalizar la variante sur de Huesca, unir las autovías A22 y A23, y desdoblar los tramos pendientes de la A21, para unir Lanave con Sabiñánigo.

Previamente, en otra breve intervención, la secretaria general del PP de Aragón y candidata por Huesca a las elecciones al Parlamento de Aragón del próximo 8 de febrero, Ana Alós, ha hecho hincapié en las infraestructuras viarias que requiere la provincia para, ha explicado, facilitar la accesibilidad "de los turistas" al Pirineo. EFE

