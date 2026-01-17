Espana agencias

Experto cree que el acuerdo con Mercosur será beneficioso para el aceite de oliva español

Jaén, 17 ene (EFECOM).- El acuerdo comercial con Mercosur va a perjudicar a la mayor parte de la agricultura europea pero puede ser beneficioso para el aceite de oliva español, según ha manifestado el consultor y analista agronómico internacional Juan Vilar.

“El sector de elaboración de aceite de oliva mejora su margen representativamente y facilita la entrada a productos procedentes de la UE”, ha indicado Vilar en un comunicado.

A su juicio, se trata de un mercado deficitario tanto para aceite de oliva, como para aceituna de mesa, por lo que la supresión de forma plena de los aranceles en el caso de aceite de oliva “establece un ámbito pleno de oportunidades para dicho sector”.

En el ámbito de la aceituna de mesa todo el producto procedente de la Unión Europea deberá pagar unos aranceles del 14 % para poder ser comercializado en Mercosur.

Vilar también ha apreciado beneficios para los pequeños productores de aceite de oliva y ha asegurado que “la liberalización del mercado facilitará la absorción de aceite de oliva español, e incluso, no solo para el mercado local, sino para dicha demanda se puede acabar cubriendo consumos de países limítrofes e incluso Estados Unidos o Canadá”.

Ha apuntado que el incremento de la demanda, que podría cifrarse entre las 50.000 y las 100.000 toneladas, puede contribuir a repuntar los precios del aceite de oliva, pero en pequeña medida.

“En España podría contribuir a un sostenimiento de los precios en niveles adecuados, por supuesto que todo impacto, por pequeño que sea resulta de ayuda”, ha añadido.

En cuanto a la aceituna de mesa, Vilar ha afirmado que la situación no cambia en absoluto, pues para ingresar en dicho mercado los aranceles siguen siendo los mismos.

“No obstante, las ayudas europeas al producto superan dichos aranceles, con lo cual, el producto europeo cruza fronteras con un nivel de competitividad superior al originario de dicho ámbito, algo que es igualmente aplicable al aceite de oliva”, ha concluido. EFECOM

gd/fs/jlm

