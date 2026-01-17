Ernesto Valverde: "Estamos frustrados"

Palma, 17 ene (EFE). - El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, admitió que se sienten "frustrados" después de la derrota contra el Mallorca (3-2) por su situación en la tabla y las acciones polémicas que fueron determinantes en el partido.

"Estamos frustrados de cómo ha ido el partido. Lo de hoy no me parece penalti y menos, amarilla. Aún así empatamos y tiramos para delante. Luego viene el penalti, el gol y la expulsión de Guruzeta. Es un resultado muy frustrante y tal y como se ha dado, nos genera desazón", declaró en rueda de prensa.

"Cuando los árbitros van al VAR y al cabo de 40 segundos o un minuto salen, es evidente que es una situación clara. Cuando requiere mucho tiempo ya puede pasar cualquier cosa, vuelvo a decir que no tengo el reglamento en la mano, y estoy mediatizado porque no soy objetivo, pero vendrá el del Mallorca y dirá que sí le parecen penalti. No tengo mucho que decir, está hecho, por una cosa o por otra no hemos ganado, nos quedamos con los mismos puntos y es una frustración enorme", afirmó.

"Es verdad que si tiene la mano muy abierta influye, pero cuando la mano está más o menos donde tiene que estar, lo normal es que no sea penalti, no me he leído el reglamento desde hace tiempo. Nos frustra porque era un partido para ganar, sumar tres puntos y nos sentimos inmersos en una situación donde los de abajo aprietan y, como la primera vuelta no ha sido buena, tenemos que insistir en los puntos", indicó.

Sobre la situación de su equipo, señaló: "Hemos estado bien, lo que nos interesa es ver que podemos ganar cualquier partido, siempre estamos cerca. En Pamplona lo estuvimos, dentro de la igualdad y hoy igual, la realidad es que no tenemos ni los puntos suficientes ni los que queremos".

Por último, se pronunció sobre las últimas expulsiones de sus jugadores: "Es algo que no me gusta, la situación ha sido extraña por decirlo de alguna manera desde nuestro punto de vista, puede que algún partido te quedes con 10, pero que se decida así ha sido la frustración del momento, me habría gustado no tener ningún sancionado". EFE

