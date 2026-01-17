Espana agencias

Encuentra: “Ni somos los Lakers ni un equipo de Primera FEB”

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE)- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, felicitó a su plantilla por el triunfo logrado ante el Dreamland en Gran Canaria (50-68), aseguró que “no es nada fácil ganar en esta competición fuera de casa” y añadió, para poner mesura en su discurso, que ni son “los Lakers ahora ni un equipo de Primera FEB”.

“Es una victoria de muchísimo valor, venir aquí y superar al que fue el año pasado finalista de la Eurocopa de baloncesto y que hace unos días ganó al Murcia. Hemos conseguido medio colapsarlos”, aseveró.

“e el segundo tiempo nos han generado dudas, por la calidad que tiene el rival. Pero conseguimos mantener el nivel defensivo para conservar la distancia y lograr un grandísimo triunfo”, subrayó. EFE

dhr/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

2-0. Ruibal y Fornals afianzan al Betis en Europa con un triunfo de oro ante rival directo

Infobae

Lakovic: “No recuerdo una derrota así, pero esto tiene solución”

Infobae

1-2. Yeremay lidera a un Dépor que remonta en Almería y corta su larga racha sin ganar

Infobae

95-78. El Surne Bilbao gana a un Tenerife que aún tiene que certificar el billete copero

Infobae

Parejo: "Por ocasiones, lo más justo hubiera sido un empate"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey