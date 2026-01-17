Encuentra: “Ni somos los Lakers ni un equipo de Primera FEB”

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE)- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, felicitó a su plantilla por el triunfo logrado ante el Dreamland en Gran Canaria (50-68), aseguró que “no es nada fácil ganar en esta competición fuera de casa” y añadió, para poner mesura en su discurso, que ni son “los Lakers ahora ni un equipo de Primera FEB”.

“Es una victoria de muchísimo valor, venir aquí y superar al que fue el año pasado finalista de la Eurocopa de baloncesto y que hace unos días ganó al Murcia. Hemos conseguido medio colapsarlos”, aseveró.

“e el segundo tiempo nos han generado dudas, por la calidad que tiene el rival. Pero conseguimos mantener el nivel defensivo para conservar la distancia y lograr un grandísimo triunfo”, subrayó. EFE

dhr/ism