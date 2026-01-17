Empieza la ceremonia para la firma del histórico acuerdo comercial entre Mercosur y la UE

Asunción, 17 ene (EFECOM).- La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha empezado este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, es el anfitrión de la cita, a la que también asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Los encargados de firmar el acuerdo, negociado desde el año 2000, serán los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, según fuentes oficiales.

Los presidentes acudieron en condición de testigos de honor. El único jefe de Estado de los países del Mercosur ausente es el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, gran valedor del acuerdo y quien no viajó a Paraguay por cambios de protocolo de última hora.

El ambicioso tratado comercial permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares (19 billones de euros), alrededor de un cuarto del producto interior bruto global.

La asociación, muy protestada por el sector agropecuario europeo y aplaudida por las empresas suramericanas, permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles para el 90 % de las importaciones y exportaciones. EFECOM

