Espana agencias

El Pacto de libre comercio con la UE es "el mayor logro" del Mercosur, destaca Milei

Guardar

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó este sábado que el pacto de libre comercio que firman esta misma jornada en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es "el mayor logro" del bloque de integración latinoamericano, que también incluye a Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero", dijo Milei al iniciar su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo. EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

Infobae

Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"

Infobae

Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos

Infobae

0-1. Lautaro marca el camino

Infobae

García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, atendido en un

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Ryanair mejora el sueldo de

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey