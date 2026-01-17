El Pacto de libre comercio con la UE es "el mayor logro" del Mercosur, destaca Milei

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó este sábado que el pacto de libre comercio que firman esta misma jornada en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es "el mayor logro" del bloque de integración latinoamericano, que también incluye a Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero", dijo Milei al iniciar su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo. EFECOM

(foto)(video)