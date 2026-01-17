El Mirandés inicia nueva etapa con Muneta frente a un Andorra necesitado de puntos

Miranda de Ebro (Burgos)/Andorra, 17 ene (EFE).- El Mirandés, colista, afronta una nueva etapa con Antxon Muneta ya de forma definitiva al frente del banquillo rojillo y recibe al Andorra, que espera aprovecharse de las necesidades de su rival para sumar tres puntos que le impulsen en la clasificación.

Tras una semana de transición que se saldó con victoria ante el Sporting el pasado 7 de noviembre de 2025, Muneta asume el reto de revertir una situación delicada en la clasificación con un mensaje claro de optimismo y confianza tras ser designado oficialmente entrenador hasta final de temporada tras la salida de Jesús Galván.

“La destitución de un entrenador nunca es una buena noticia pero ahora toca dar un paso al frente y darle la vuelta”, afirmó Muneta, quien ha destacado la implicación y la actitud de la plantilla durante la semana de trabajo.

El entrenador rojillo subrayó que el equipo mostró aspectos muy positivos en el último encuentro en Anduva, especialmente ante un rival de la entidad del Almería, y señaló esa línea como el camino a seguir, aunque no ganan un partido desde el 30 de noviembre y desde entonces ha sufrido cuatro derrotas y dos empates.

El partido ante el Andorra, rival directo en la lucha por la permanencia, adquiere una importancia especial al tratarse del inicio de la segunda vuelta y con la diferencia de goles en juego tras el empate de la primera vuelta.

En el plano de jugadores disponibles, Muneta ya no cuenta con Etienne Eto'o, que ha rescindido su contrato de cesión, ni con el uruguayo Gonzalo Petit, que también ha salido del equipo. Por contra, sí puede contar con las tres incorporaciones que ya estuvieron la semana pasada: Jorge Cabello, Selvi Clua y Javi Hernández, que debutó con dos goles la jornada anterior.

Tampoco estarán Fer Medrano y Carlos Fernández, que cumplen ciclo de tarjetas, dos bajas sensibles para el equipo al tener pocos refuerzos en sus posiciones.

Enfrente está el Andorra, que buscará dar un paso de gigante para la permanencia en su visita a Anduva, dónde confía en aprovecharse de las necesidades de su rival.

Carlos Manso no puede contar con el recién llegado, el defensa central Edgar González, pero sí recupera para este partido al extremo Jastin Garcí. También podrá jugar su segundo partido el otro fichaje del mercado de invierno: Yeray Cabanzón.

El Andorra llega al encuentro sin ganar en los dos últimos partidos con una derrota en Ceuta (2-1) y un empate contra la Cultural Leonesa (1-1) en Encamp.

Con la llegada de Antxon Muneta al banquillo del Mirandés, el Andorra prevée un partido con un rival que apueste por un juego más combinativo y no tan defensivo como el de la primera vuelta. Unos están con el agua al cuello y otros necesitan ganar para dar un paso vital para la permanencia dónde el 'average' toma una buena importancia.

- Alineaciones probables:

Mirandés: Nikic; Novoa, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Pablo Pérez; Tamarit, Javi Hernández, Helguera, Rafa Bauzà; El Jebari, Alberto Mari.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Sergio Molina, Gael Alonso, Martí Vilà; Marc Domènech, Dani Villahermosa, Yeray Cabanzón; Min-su, Jastin García, 'Lauti' De León.

Hora: 14:00.

Estadio: Anduva. EFE

