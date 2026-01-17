El líder del PSOE gallego se pinta las uñas como muestra solidaridad hacia Borja Iglesias

Santiago de Compostela, 17 ene (EFE).- El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, se pintó las uñas de color celeste como muestra de solidaridad hacia el internacional español Borja Iglesias, quien recibió insultos homófobos tras el último partido de liga que su equipo disputó en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla.

El secretario general del PSdeG se sumó así a la iniciativa que las peñas del Celta han lanzado para que los aficionados acudan con las uñas pintadas al encuentro que este domingo disputará el equipo de Claudio Giráldez contra el Rayo en Balaídos.

“Las uñas pintadas no agreden. No insultan. Lo que agrede es el odio, lo que insulta es la intolerancia. Frente a los ataques, más respeto. Frente a la impunidad de quien se cree con derecho a señalar e insultar, más solidaridad. Listo para apoyar al Celta y a Borja Iglesias este domingo”, escribió Besteiro.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también mostró su apoyo al delantero del Celta en su perfil de X: “Borja Iglesias, siempre en mi equipo”. EFE

dmg/jrs/ism