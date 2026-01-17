Espana agencias

El lateral Álvaro Lemos, segundo fichaje invernal del Granada

Granada, 17 ene (EFE).- El Granada ha reforzado su defensa con el lateral Álvaro Lemos, que llega libre tras desvincularse del Real Oviedo, su anterior equipo, y se convierte en la segunda incorporación de los rojiblancos en el mercado invernal.

Álvaro Lemos, de 32 años, refuerza hasta final de temporada el lateral derecho del Granada, posición en la que se encuentra lesionado Pau Casadesús, único jugador específico para ese puesto de la actual plantilla.

El zaguero gallego estaba libre tras desvincularse días atrás del Oviedo, club al que pertenecía, pero en el que ha estado alrededor de un año sin jugar después de sufrir una grave lesión.

Álvaro Lemos ha jugado en Segunda División un total de 186 partidos, con siete goles anotados y diez asistencias, y estará disponible para debutar, si es necesario, en el encuentro que el Granada jugará el próximo lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Eibar.

El lateral derecho se convierte en el segundo fichaje invernal del Granada tras la llegada este pasado viernes del delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis hasta final de temporada. EFE

