Espana agencias

El Juez disciplinario desestima la reclamación del Burgos por alineación indebida de Sadiq

Guardar

Valencia, 17 ene (EFE).- El juez disciplinario único de la RFEF ha desestimado íntegramente la reclamación formulada por el Burgos CF SAD, en la que sostenía que el Valencia había cometido una alineación indebida al jugar el futbolista Umar Sadiq en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, así como el archivo de las actuaciones.

El conjunto burgalés, que cayó 0-2 ante Valencia, dirigió un escrito al Comité de Competición de la RFEF en el que cuestionaba que el delantero nigeriano pudiera jugar la Copa con el club de Mestalla al haberlo hecho previamente en este mismo torneo con la Real Sociedad.

Sin embargo, el juez disciplinario considera que la interpretación sostenida por el club reclamante "no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable".

"Tanto es así, que no está de más recordar que siendo esto así, presumir una alineación indebida en base a una interpretación normativa que no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir por frontalmente contraria a un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos", señala la resolución. EFE

plm sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un temporal de nieve y lluvia cubre España antes de que una borrasca azote el Mediterráneo

Infobae

Flick confirma que Raphinha es duda para medirse a la Real Sociedad

Infobae

Odermatt vuelve a reinar en el descenso de Wengen con un trazado recortado por el viento

Infobae

Montero insiste en el respeto "al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo"

Montero insiste en el respeto

El Barça, a levantarse en Burgos para ser cabeza de serie en la Copa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un camionero que transporta 12.500

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing