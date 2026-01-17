El Juez disciplinario desestima la reclamación del Burgos por alineación indebida de Sadiq

Valencia, 17 ene (EFE).- El juez disciplinario único de la RFEF ha desestimado íntegramente la reclamación formulada por el Burgos CF SAD, en la que sostenía que el Valencia había cometido una alineación indebida al jugar el futbolista Umar Sadiq en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, así como el archivo de las actuaciones.

El conjunto burgalés, que cayó 0-2 ante Valencia, dirigió un escrito al Comité de Competición de la RFEF en el que cuestionaba que el delantero nigeriano pudiera jugar la Copa con el club de Mestalla al haberlo hecho previamente en este mismo torneo con la Real Sociedad.

Sin embargo, el juez disciplinario considera que la interpretación sostenida por el club reclamante "no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable".

"Tanto es así, que no está de más recordar que siendo esto así, presumir una alineación indebida en base a una interpretación normativa que no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir por frontalmente contraria a un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos", señala la resolución. EFE

