El jockey checo Janácek, a una de su victoria 1.000 en España

Dos Hermanas (Sevilla), 17 ene (EFE).- El checo Václav Janácek, undecacampeón de jockeys en España, cuenta este domingo en Dos Hermanas (Sevilla) con cinco oportunidades para alcanzar la histórica cifra de 1.000 victorias en España, una cantidad que sólo han alcanzaron Claudio Carudel y Román Martín.

“Leivinha”, “Yo Roque”, “Sigmund”, “Fiji Gold” y “Bravo” son sus caballos para el récord.

Quizá la mejor baza de Janácek esté en la carrera de apertura, al mediodía, con la yegua “Leivinha” en los 2.100 metros del premio Ocio Caballo.

Ambos ya saben lo que es ganar en el hipódromo nazareno y destacan en un lote de ocho unidades donde la principal amenaza puede ser “Flaming Glass”, un caballo muy en forma. Para esta cita ha sido retirado “Story Horse”, caballo que debía debutar en España y lucir el número 4.

“Yo Roque”, la segunda opción del checo, viene de sumar tres victorias en sus cuatro últimas actuaciones, la más reciente en la propia pista de hierba de Dos Hermanas.

Disputa un hándicap de 1.800 metros y, con la subida de valor oficial (y por tanto de peso a portar), ya no lo tiene sencillo, pero a favor de condición es sin duda un caballo a considerar.

Como rivales de “Yo Roque”, y tras la retirada de la yegua “Afrodita” (mantilla 6), habría que considerar a “Shutterwood”, otra que anda en un momento explosivo, y el peso bajo de la carrera, “Save your Breath”.

En la tercera prueba del programa es donde a priori Janácek lo tiene más complicado con “Sigmund”, un caballo entrenado en Portugal sin destacados resultados en sus más recientes carreras. Aquí el rápido “Haya Taal” parece el caballo a batir en el que será el primero de los tres hándicaps consecutivos de 1.500 metros en el trazado de arena. No tomará aquí la salida “Rockenvoy” (mantilla 4).

Para la cuarta, la Lototurf, cuesta ver a Janácek lejos de la pelea con la siete años “Fiji Gold”. La pupila del preparador Blas Rama es muy cumplidora y su jockey la conoce a la perfección. “Helheim” debería constituir la principal amenaza.

Ya en la de cierre, otra buena oportunidad para el campeón con “Bravo”, otro purasangre de rendimiento constante y ya vencedor en la temporada de Dos Hermanas.

Está entrenado por Guillermo Arizkorreta, el preparador de “Leivinha” y el preparador con el que Janácek ha ganado más de la mitad de sus hoy 999 triunfos en España.

Las mantillas de los caballos que montará Janácek mañana, en las cinco carreras que forman la base del boleto de la Quíntuple Plus (juego hípico de Loterías y Apuestas del Estado), son en este orden: 7 – 1 – 7 – 6 – 3. EFE

