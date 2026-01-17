Espana agencias

El Espanyol se enfrenta a sanciones tras el lanzamiento de botellas contra el Girona

Barcelona, 17 ene (EFE).- El Espanyol afronta posibles sanciones tras el lanzamiento de botellas en los compases finales del último partido contra el Girona en el RCDE Stadium (0-2) por parte de un sector de aficionados locales.

El acta del colegiado del encuentro, Galech Apezteguía, relató los hechos así: "En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona se produjeron lanzamientos de botellas de agua de plástico sin tapón, con líquido en su interior".

Una de estas botellas llegó a impactar "en la espalda del portero visitante (Gazzaniga) sin causar daño aparente". "Por este motivo, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos (baja peligrosidad, aviso por megafonía e interrupción del encuentro) sin que ocurrieran más incidentes", continuó el acta del partido.

Este episodio llega también después de que el colegiado del partido contra el Barcelona, García Verdura, en el RCDE Stadium el pasado 3 de enero, recogiera en el acta otro lanzamiento de botellas. Según la descripción del árbitro, "no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño".

El Espanyol está apercibido de cierre del estadio desde el 26 de septiembre de 2024 cuando, en el partido contra el Villarreal, un vaso impactó contra el colegiado Quintero González. Entonces, el Comité de Disciplina de la RFEF multó al club con 3.000 euros por una falta grave. Lo calificó como "incidente aislado".

El club catalán, por su parte, ha informado a EFE de que este miércoles 21 de enero realizará el visionado de las imágenes de las cámaras del partido contra el Girona, junto a las autoridades. La entidad tomará las medidas correspondientes contra los responsables del lanzamiento de objetos durante el partido contra el Girona. EFE

