El esloveno Mulec toma el relevo de Canet y vence en Rally 2 de motos

Redacción deportes, 17 ene (EFE).-Toni Mulec se proclamó vencedor de la clasificación general de Rally 2 en el Dakar 2026 tras una actuación sólida y constante que le permitió imponerse en Yanbu y cerrar la carrera con una ventaja de 4:37 sobre el estadounidense Preston Campbell y de 1:37:15 respecto al portugués Martim Ventura.

Mulec sucede así al español Edgar Canet, ganador en 2025, y concede al equipo BAS World KTM su segundo triunfo en la categoría, después del logrado por Mason Klein en 2022.

El podio tuvo un marcado acento Honda, ya que Campbell y Ventura situaron a las dos motos de Honda Monster Energy en segunda y tercera posición en la primera participación oficial del fabricante en Rally 2.

Además, Campbell redondeó su Dakar al terminar como mejor rookie de la carrera, confirmando su rápida adaptación a la prueba más exigente del calendario.

En la última etapa, la victoria fue para Michael Docherty, que dominó la especial de Rally 2 de principio a fin con 1015 kilómetros de trazado. El sudafricano se impuso por delante de Martim Ventura, a 2:28, y de Preston Campbell, a 3:03, sumando así su novena victoria de etapa en esta edición de 2026.

Docherty cerró el Dakar como lo había empezado, ya que también fue el más rápido en el prólogo disputado en Yanbu, confirmándose como uno de los grandes protagonistas del rally pese a no pelear por la general. EFE

