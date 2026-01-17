Espana agencias

El colombiano Deossa, baja de última hora por un cuadro febril

Guardar

Sevilla, 17 ene (EFE).- El centrocampista colombiano Nelson Deossa, que sufre un cuadro febril por una amigdalitis, es baja de última hora en la convocatoria del técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este sábado (21.00 horas) frente al Villarreal en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El club verdiblanco informó este sábado en sus redes sociales de la salida, debido a este contratiempo, de Deossa de la lista de citados que facilitó el día anterior Pellegrini, en la que le sustituye el centrocampista Dani Pérez, quien juega con el filial bético en la Primera RFEF.

Entre los veinte convocados también es novedad el regreso del lateral derecho canterano Ángel Ortiz, ya recuperado de la contractura muscular sufrida la pasada jornada en Oviedo y por la que se perdió el partido del pasado miércoles ante el Elche en la Copa del Rey.

Siguen de baja por distintas lesiones el mediapunta Isco Alarcón, el delantero colombiano Cucho Hernández, los laterales Héctor Bellerín y el hispanodominicano Junior Firpo, y sus internacionales con Marruecos, el centrocampista Sofyan Amrabat y el extremo Ez Abde, que disputan este domingo con su selección la final de la Copa de África frente a Senegal.

La convocatoria del Betis la forman los porteros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, Diego LLorente, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez y Aitor Ruibal; los centrocampistas Altimira, Fornals, Riquelme, Lo Celso, Marc Roca y Dani Pérez; y los atacantes Antony, Chimy Ávila, Bakambu y Pablo García. EFE

