El centrocampista Andy Escudero deja la AD Ceuta por la falta de minutos

Ceuta, 17 ene (EFE).- El centrocampista ofensivo Andy Escudero ha decidido abandonar la plantilla de la AD Ceuta, ante la falta de oportunidades en el equipo de LaLiga Hypermotion, en el que esta temporada únicamente ha disputado un partido como titular.

El jugador zurdo, nacido hace 26 años en Alicante, ha optado por dejar la entidad a la que llegó en el verano de 2024, desde el Nàstic de Tarragona y con la que participó la pasada campaña en el ascenso del equipo desde la Primera RFEF a LaLiga Hypermotion, según comunicó el entrenador del Ceuta, José Juan Romero.

Esta temporada no ha entrado en los planes del técnico sevillano, quien lo alineó como titular en la primera jornada de liga ante el Real Valladolid -disputando 78 minutos- y posteriormente jugó los últimos 11 minutos en la octava jornada contra el Eibar.

Andy Escudero llegó al Ceuta la pasada campaña procedente del Nàstic, con el que había disputado en las dos anteriores un total de 63 encuentros en los que anotó cuatro goles y repartió siete asistencias.

El centrocampista alicantino había fichado por el Nàstic tras completar una gran temporada en el Alcoyano, disputando 36 partidos oficiales con 8 asistencias y 2 goles, después de haberse formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. También ha defendido los colores de equipos como el Intercity, el Real Murcia o la UD Sanse.

El entrenador del Ceuta expresó, en declaraciones a los periodistas, su "agradecimiento público" a Escudero y afirmó que la afición del club ceutí "debe agradecerle mucho lo que ha hecho" por el equipo.

"Creo que no he podido darle lo que merece esta temporada y desde aquí quiero agradecerle todo lo que nos ha aportado y lo importante que ha sido para el Ceuta", declaró José Juan Romero, para quien Andy Escudero fue "vital para el ascenso", con 38 encuentros jugados en Primera RFEF, siete goles y tres asistencias.

Romero insistió en que "este año, por diversas circunstancias" que no le puede "ni siquiera explicar" al jugador, no le "ha dado lo que, a lo mejor, ha merecido, pero su comportamiento ha sido espectacular" con el cuerpo técnico, "los compañeros y el club, hasta para irse, lo cual es para valorar". EFE