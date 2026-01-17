El Casademont viaja a Murcia a reforzar su buen momento ante un UCAM herido

Zaragoza, 17 ene (EFE).- El Casademont Zaragoza tratará de reforzar el buen momento que atraviesa en el partido a domicilio de la Liga Endesa que le enfrentará este domingo (18.00 horas CET) al UCAM Murcia, un peligroso rival que, no obstante, suma tres derrotas en el campeonato doméstico.

El conjunto rojillo completará con el encuentro una exigente semana en la que acabará disputando tres duelos fuera de casa, después de jugar el lunes contra el Valencia Basket y, el miércoles, ante el Dinamo Sassari italiano, en la Copa Europea de la FIBA.

Aborda el duelo tras ganar en Europa, caer en Valencia y lograr un buen triunfo el pasado sábado ante el Dreamland Gran Canaria, victoria que se suma a la cosechada en la cancha del Hiopos Lleida a principios de año.

De esta forma, los jugadores entrenados por Jesús Ramírez arrojan un saldo de tres partidos ganados de los últimos cuatro disputados, aunque el entrenador no se conforma con ello.

Porque, como afirmó este viernes el técnico catalán, el equipo zaragozano debe ser más consistente para que pueda estar “contento o tranquilo”.

El Casademont llega a Murcia, además, con las bajas de Bojan Dubljevic y Christ Koumadge, dos sensibles ausencias para el puesto de pívot que, no obstante, el conjunto aragonés está gestionando con acierto en los últimos encuentros.

A pesar de las tres derrotas en liga que acumula su rival, ante el Real Madrid, el Dreamland y el Surne Bilbao, Ramírez no se fía de un equipo que está haciendo “las cosas bien” y que ha creado “un proyecto con identidad”.

"Creo que visitar Murcia no es fácil nunca", recalcó el viernes el entrenador rojillo sobre un UCAM del que espera un nivel de contacto alto en defensa, de manera que abogó por que sus jugadores ataquen con valentía y personalidad.