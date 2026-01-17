Espana agencias

El campeón Tigres, de Jenni Hermoso, sufre para rescatar un empate en la casa del León

Guardar

León (México), 16 ene (EFE).- El campeón Tigres de la española Jennifer Hermoso sufrió este viernes para empatar 1-1 en el último segundo ante el León en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura femenino del fútbol mexicano.

El tanto del León lo marcó Luciana García; por las monarcas igualó la brasileña Jheniffer Da Silva.

El Local inició el juego con gran intensidad, lo que complicó al visitante para imponer su ritmo.

A pesar de la falta de conexión ofensiva, Hermoso se las ingenió para generar peligro.

Al minuto 13 la española cedió de 'taquito' un balón dentro del área chica que encontró de frente a Diana Ordoñez, quien remató desviado.

En la segunda mitad las monarcas siguieron con problemas para llegar al marco rival y cayeron en desesperación.

El local tuvo calma y sobre el final, al minuto 83, aprovechó el desconcierto en un contragolpe, la estadounidense Marissa García atacó por la izquierda y puso el balón a la entrada de Luciana García quien remató a la red .

En el tiempo agregado, cuando el León ya se hacía con el triunfo, Da Silva remató de cabeza un centro pasado para el 1-1 final.

Más temprano, el Cruz Azul derrotó 1-0 al Pachuca con anotación de la estadounidense Michaela Abam, con un cabezazo en el minuto 18.

También este viernes, los Pumas UNAM golearon 3-0 al Mazatlán FC, equipo con el que poco pudo hacer la guardameta costarricense Daniela Solera.

Los tantos del triunfo fueron de Julissa Dávila y de la estadounidense Angelina Hix, quien marcó un doblete. Con las felinas, destacó la labor ofensiva de la ecuatoriana Nayely Bolaños, quien jugó 69 minutos.

En otro resultado, el Tijuana se impuso 1-2 al Atlas con goles de la paraguaya Deisy Ojeda, de penalti, y de la turca Kader Hancar, en la última jugada del juego; por el local marcó desde los 11 pasos la salvadoreña Brenda Ceren.

Y el Juárez FC le ganó 1-0 al San Luis con anotación de la ghanesa Grace Asantewaa.

La tercera jornada continuará este sábado con tres partidos.

El América, en el que juega la española Sandra Paños y es dirigido por su compatriota Ángel Villacampa, chocará contra el Necaxa; el Monterrey, de la almeriense Lucía García, visitará al Querétaro, y el Puebla se medirá al Toluca.

La actividad concluirá el lunes con la visita del Santos Laguna al Guadalajara del entrenador español Antonio Contreras. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

China consumió más del doble de electricidad que Estados Unidos en 2025

Infobae

El Monterrey golea al Mazatlán en el inicio de la tercera fecha del Clausura mexicano

Infobae

Rocco Commisso, el empresario que nunca se olvidó del fútbol

Infobae

112-109. Los Nets sobreviven a un mal final contra los Bulls

Infobae

Delcy Rodríguez afianza su plan económico con venta de gas y divisas al mercado cambiario

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

El acuerdo con Mercosur pone

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing