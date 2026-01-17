El campeón Tigres, de Jenni Hermoso, sufre para rescatar un empate en la casa del León

León (México), 16 ene (EFE).- El campeón Tigres de la española Jennifer Hermoso sufrió este viernes para empatar 1-1 en el último segundo ante el León en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura femenino del fútbol mexicano.

El tanto del León lo marcó Luciana García; por las monarcas igualó la brasileña Jheniffer Da Silva.

El Local inició el juego con gran intensidad, lo que complicó al visitante para imponer su ritmo.

A pesar de la falta de conexión ofensiva, Hermoso se las ingenió para generar peligro.

Al minuto 13 la española cedió de 'taquito' un balón dentro del área chica que encontró de frente a Diana Ordoñez, quien remató desviado.

En la segunda mitad las monarcas siguieron con problemas para llegar al marco rival y cayeron en desesperación.

El local tuvo calma y sobre el final, al minuto 83, aprovechó el desconcierto en un contragolpe, la estadounidense Marissa García atacó por la izquierda y puso el balón a la entrada de Luciana García quien remató a la red .

En el tiempo agregado, cuando el León ya se hacía con el triunfo, Da Silva remató de cabeza un centro pasado para el 1-1 final.

Más temprano, el Cruz Azul derrotó 1-0 al Pachuca con anotación de la estadounidense Michaela Abam, con un cabezazo en el minuto 18.

También este viernes, los Pumas UNAM golearon 3-0 al Mazatlán FC, equipo con el que poco pudo hacer la guardameta costarricense Daniela Solera.

Los tantos del triunfo fueron de Julissa Dávila y de la estadounidense Angelina Hix, quien marcó un doblete. Con las felinas, destacó la labor ofensiva de la ecuatoriana Nayely Bolaños, quien jugó 69 minutos.

En otro resultado, el Tijuana se impuso 1-2 al Atlas con goles de la paraguaya Deisy Ojeda, de penalti, y de la turca Kader Hancar, en la última jugada del juego; por el local marcó desde los 11 pasos la salvadoreña Brenda Ceren.

Y el Juárez FC le ganó 1-0 al San Luis con anotación de la ghanesa Grace Asantewaa.

La tercera jornada continuará este sábado con tres partidos.

El América, en el que juega la española Sandra Paños y es dirigido por su compatriota Ángel Villacampa, chocará contra el Necaxa; el Monterrey, de la almeriense Lucía García, visitará al Querétaro, y el Puebla se medirá al Toluca.

La actividad concluirá el lunes con la visita del Santos Laguna al Guadalajara del entrenador español Antonio Contreras. EFE