El Barcelona visita a un Alhama en apuros para dar un paso más hacia el título

Sant Joan Despí (Barcelona), 17 ene (EFE).- El Barcelona, líder de la Liga F Moeve, visitará este domingo (12:00 horas) al Alhama ElPozo, que está a tres puntos del descenso tras siete derrotas consecutivas, con el objetivo de sumar tres puntos más en su camino hacia el undécimo título liguero.

Y es que ningún equipo está logrando sostener el ritmo del vigente campeón. Si en jornadas anteriores fueron el Atlético de Madrid y la Real Sociedad los que se descolgaron de la lucha por el liderato, ahora ha sido el Real Madrid el que ha cedido terreno.

El conjunto blanco, que acumulaba siete partidos sin perder entre todas las competiciones, cayó contra todo pronóstico ante el Athletic Club (0-1) en el encuentro adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

De este modo, el Barcelona, que sí cumplió con creces en su último compromiso frente al Atlético de Madrid, al que goleó 5-0, amplió a diez puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor. Una distancia considerable, aunque no definitiva, que querrá ratificar ante el cuadro murciano.

"Intentaremos construir un once que nos encaje. Evidentemente, teniendo en cuenta las rotaciones y la preparación de la Supercopa, pero sobre todo un once de garantías, un once que me dé la confianza necesaria como entrenador para ponerlo en el campo", ha explicado Pere Romeu en la víspera del choque.

Poco a poco, la enfermería comienza a vaciarse. La última en reaparecer fue Salma Paralluelo, quien jugó algo más de diez minutos ante el Atlético de Madrid, más de dos meses después de sufrir una lesión en el ligamento medial de la rodilla izquierda con la selección española, y además anotó un gol.

Para este domingo, Pere Romeu ha confirmado que Caroline Graham regresará tras ausentarse en los dos últimos encuentros por problemas musculares, y dejó entrever que Patri Guijarro, que esta semana ya trabaja con el grupo tras la fractura de estrés del escafoides del pie sufrida el pasado 16 de octubre, podría entrar en la convocatoria.

"Esperamos que sí. A ver qué tal va el entrenamiento de hoy, a ver qué sensaciones tiene y si mañana puede venir convocada o no. Dependemos un poco de este entrenamiento. Ha sido una jugadora que, a pesar de estar tres meses fuera del equipo, ha estado muy dentro del equipo siempre", ha señalado el preparador catalán.

Así, las únicas bajas para afrontar el primer desplazamiento del año serán Aitana Bonmatí, operada de una fractura en el peroné izquierdo, y Laia Aleixandri, con una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, cuyo objetivo confirmado por el técnico azulgrana es llegar a la Supercopa de España, que se celebrará del 20 al 25 de enero en Castellón.

El Alhama ElPozo se presenta, a tenor de las estadísticas, como un rival propicio para que el Barcelona mantenga su elevado ritmo goleador, liderado por Ewa Pajor y Claudia Pina, máximas goleadoras con 15 y 13 tantos respectivamente.

El conjunto murciano, recién ascendido, no gana en Liga desde el pasado 5 de octubre, cuando se impuso por 3-1 al Deportivo Abanca, y no ha sido capaz de dejar su portería a cero en sus siete últimos compromisos ligueros.

"Será un partido en el que tendremos que estar precisas y finas, y seguir apostando por el juego que tan buenos resultados nos está dando: juntar a muchas jugadoras, jugar en distancias muy cortas, encadenar muchas paredes y acciones continuadas", ha opinado el técnico azulgrana. EFE

