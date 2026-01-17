Espana agencias

El Artemis sueco lidera la primera prueba del Mundial de SailGP en Perth (Australia)

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El barco Artemis sueco, el United States Team y DS Automobile francés lideran la primera jornada de la prueba inicial del Mundial 2026 de SailGP en Perth (Australia).

Los debutantes escandinavos se impusieron en dos de las cuatro regatas celebradas este sábado y es por eso que aunque empatan a 31 puntos con los estadounidenses y los galos, son ellos los que encabezan la clasificación.

La primera regata fue para los australianos del Blond Flying Roos, la segunda para la nave francesa y la cuarta y la tercera para los suecos.

Los Gallos españoles no tomaron la salida debido a un accidente que sufrió el barco el jueves pasado y que le ha impedido ser de la partida en Perth.

Parecida suerte corrieron los navegantes de Nueva Zelanda este sábado. La competición terminó pronto para ellos y Suiza, que colisionaron en el segundo tramo de la primera regata del fin de semana.

"Los Black Foils (Nueva Zelanda) se encontraron haciendo agua con un enorme trozo de su popa flotando tras ser embestidos por detrás por los suizos. Al parecer, tras juzgar mal la distancia de maniobra, Peter Burling fue penalizado con ocho puntos por infringir la regla 14 (evitar el contacto)", según una nota de prensa de la organización.

Peter Burling, de Nueva Zelanda, comentó en tierra: "Ha sido un día durísimo. Hicimos todo lo posible por mantenernos alejados y no esperábamos estar en esta situación. La proa de los suizos atravesó la parte trasera de nuestro barco. Todos estamos bastante conmocionados y frustrados". EFE

EFE

