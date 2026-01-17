El argentino Chimy Ávila y Gerard, titulares en las delanteras de Betis y Villarreal

Sevilla, 17 ene (EFE).- El argentino Chimy Ávila y Gerard Moreno son las novedades en las delanteras del Betis y del Villarreal, respectivamente, para el partido de este domingo en La Cartuja, en el que el once verdiblanco presenta seis cambios respecto al del triunfo en la Copa ante el Elche (2-1) y el del equipo amarillo sólo dos en relación con la victoria frente al Alavés (3-1).

El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, hace siete rotaciones con la vuelta a la titularidad de Chimy Ávila, autor del doblete contra el Elche tras salir en la segunda parte, y la entrada del portero Álvaro Valles, Marc Bartra y el argentino Valentín Gómez en defensa, y Marc Roca y Pablo Fornals en el medio campo tras la baja de última hora del colombiano Nelson Deossa por un cuadro febril.

Sólo repiten respecto a la alineación del choque copero contra el Elche Aitor Ruibal, los brasileño Natan de Souza y Antony dos Santos, y el argentino Giovani Lo Celso.

En el Villarreal, el técnico Marcelino García Toral sólo introduce dos variaciones en el once respecto al encuentro de la pasada jornada liguera ante el Alavés, con la entrada de Pau Navarro en el lateral derecho por el uruguayo Santiago Mouriño, y de Gerard como acompañante en punta del georgiano Georges Mikautadze, en detrimento del exbético Ayoze.

El Betis sale con Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Antony, Lo Celso, Fornals; y Chimy Ávila.

El Villarreal juega de inicio con Luiz Júnior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Dani Parejo, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze. EFE