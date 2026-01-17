El argentino Benavides gana en motos por 2 segundos con Shareina tercero general

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Luciano Benavides (KTM) firmó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada.
El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título.
El estadounidense, que dominaba la clasificación, falló a falta de siete kilómetros para la meta y cedió la victoria. El español Edgar Canet (KTM) se impuso en la última etapa, una Yanbu-Yanbu de 105 kilómetros, mientras Tosha Schareina (Honda) completó el podio final. EFE
jmd/jpd
Últimas Noticias
Rebajan la pena a un condenado por una agresión homófoba por la lentitud de la justicia
Una copiosa nevada deja buena parte de la provincia de Ávila bajo un manto blanco
Más de 78.400 atentados contra la autoridad en cinco años, la mayoría agresiones a agentes
Jacobo Rodríguez Pereira, el innovador maestro de sordos que cautivó a Luis XV de Francia
El esloveno Mulec toma el relevo de Canet y vence en Rally 2 de motos
MÁS NOTICIAS