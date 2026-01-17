El argentino Benavides gana en motos por 2 segundos con Shareina tercero general

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Luciano Benavides (KTM) firmó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada.

El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título.

El estadounidense, que dominaba la clasificación, falló a falta de siete kilómetros para la meta y cedió la victoria. El español Edgar Canet (KTM) se impuso en la última etapa, una Yanbu-Yanbu de 105 kilómetros, mientras Tosha Schareina (Honda) completó el podio final. EFE

jmd/jpd