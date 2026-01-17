El alcalde de Cuevas pide que se limpie Palomares para no seguir pagando esa "hipoteca"

Miguel Martín Alonso

Almería, 17 ene (EFE).- El alcalde de Cuevas del Almanzora (Almería), Antonio Fernández Liria, ha exigido, con motivo del 60 aniversario del accidente de Palomares, que se ejecute de una vez la limpieza de las tierras contaminadas por las bombas termonucleares estadounidenses para cerrar definitivamente un capítulo que lastra al municipio: "La historia tiene que ser historia, y no una hipoteca que seguimos pagando".

En una entrevista a EFE, el regidor socialista ha asegurado que el pueblo llega a esta efeméride sin indiferencia y con "algo de indignación", porque es un problema que "dura demasiado tiempo" y cuya solución ha estado cerca en varias ocasiones.

Para Fernández Liria, la exigencia de retirar los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada en la pedanía de Palomares no responde a una alarma sanitaria actual, sino a la necesidad de limpiar la imagen del pueblo. "Creemos que la limpieza debe hacerse ya, no porque haya problemas o riesgos con la situación actual, sino más bien porque sería la forma de dar carpetazo definitivo a un estigma", ha afirmado.

"En Palomares hay un sector agrícola fuerte y siempre creciente. Además sus productos son de calidad y con todas las garantías. El problema es más de mala publicidad o de mitos que se levantan sin ninguna base y que pueden hacer mucho daño", ha insistido.

El 60 aniversario del accidente de dos aviones estadounidenses el 17 de enero de 1966 que provocó la caída a tierra de cuatro bombas termonucleares, dos de las cuales liberaron plutonio y americio, llega envuelto en polémica por el proyecto para construir 1.600 viviendas, actuación cuestionada por los ecologistas ante el riesgo de remover partículas de plutonio.

El alcalde se ha mostrado tajante sobre la seguridad de la obra: "Que no causará ningún problema el desarrollo del sector PA-4 no es algo que diga yo porque sí, es algo que apoyan los informes de impacto medioambiental de la Junta y del Gobierno", y ha añadido que ha habido desarrollos urbanísticos en pueblos vecinos "más cerca de las zonas afectadas y no ha pasado nada".

También ha negado que exista peligro en la playa de Quitapellejos o problemas de salud entre los vecinos. "No hay nada que haga pensar en riesgos ni en incidencias superiores a la media de cualquier otro lugar", ha asegurado el regidor, que ha recordado que la población lleva bañándose en esas playas "todo este tiempo sin ningún problema".

Pese a que han pasado tres años desde la reunión entre Pedro Sánchez y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, sin que se haya movido la tierra, el alcalde ha evitado criticar al Ejecutivo central, porque, ha afirmado, le consta que el Gobierno español "ha trabajado para que este asunto esté en la agenda de Estados Unidos".

Ha indicado que con la administración Biden estuvieron "muy cerca", pero ha lamentado que "ahora parece que otra vez se complica el asunto" y que la única solución viable es que Estados Unidos retire el material radiactivo, ya que España no tiene un lugar seguro de almacenamiento.

Mirando al futuro, Fernández Liria tiene claro el destino de los terrenos tras la descontaminación: convertirlos en un activo turístico y de memoria.

"El objetivo final es transformar este capítulo en un activo de memoria histórica y resiliencia", ha explicado el alcalde, que ha propuesto que la zona de las bombas sea "musealizada, no desde el miedo, sino como el mayor ejemplo de la capacidad de un pueblo para superar la adversidad". EFE

