Espana agencias

El alcalde de Cuevas pide que se limpie Palomares para no seguir pagando esa "hipoteca"

Guardar

Miguel Martín Alonso

Almería, 17 ene (EFE).- El alcalde de Cuevas del Almanzora (Almería), Antonio Fernández Liria, ha exigido, con motivo del 60 aniversario del accidente de Palomares, que se ejecute de una vez la limpieza de las tierras contaminadas por las bombas termonucleares estadounidenses para cerrar definitivamente un capítulo que lastra al municipio: "La historia tiene que ser historia, y no una hipoteca que seguimos pagando".

En una entrevista a EFE, el regidor socialista ha asegurado que el pueblo llega a esta efeméride sin indiferencia y con "algo de indignación", porque es un problema que "dura demasiado tiempo" y cuya solución ha estado cerca en varias ocasiones.

Para Fernández Liria, la exigencia de retirar los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada en la pedanía de Palomares no responde a una alarma sanitaria actual, sino a la necesidad de limpiar la imagen del pueblo. "Creemos que la limpieza debe hacerse ya, no porque haya problemas o riesgos con la situación actual, sino más bien porque sería la forma de dar carpetazo definitivo a un estigma", ha afirmado.

"En Palomares hay un sector agrícola fuerte y siempre creciente. Además sus productos son de calidad y con todas las garantías. El problema es más de mala publicidad o de mitos que se levantan sin ninguna base y que pueden hacer mucho daño", ha insistido.

El 60 aniversario del accidente de dos aviones estadounidenses el 17 de enero de 1966 que provocó la caída a tierra de cuatro bombas termonucleares, dos de las cuales liberaron plutonio y americio, llega envuelto en polémica por el proyecto para construir 1.600 viviendas, actuación cuestionada por los ecologistas ante el riesgo de remover partículas de plutonio.

El alcalde se ha mostrado tajante sobre la seguridad de la obra: "Que no causará ningún problema el desarrollo del sector PA-4 no es algo que diga yo porque sí, es algo que apoyan los informes de impacto medioambiental de la Junta y del Gobierno", y ha añadido que ha habido desarrollos urbanísticos en pueblos vecinos "más cerca de las zonas afectadas y no ha pasado nada".

También ha negado que exista peligro en la playa de Quitapellejos o problemas de salud entre los vecinos. "No hay nada que haga pensar en riesgos ni en incidencias superiores a la media de cualquier otro lugar", ha asegurado el regidor, que ha recordado que la población lleva bañándose en esas playas "todo este tiempo sin ningún problema".

Pese a que han pasado tres años desde la reunión entre Pedro Sánchez y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, sin que se haya movido la tierra, el alcalde ha evitado criticar al Ejecutivo central, porque, ha afirmado, le consta que el Gobierno español "ha trabajado para que este asunto esté en la agenda de Estados Unidos".

Ha indicado que con la administración Biden estuvieron "muy cerca", pero ha lamentado que "ahora parece que otra vez se complica el asunto" y que la única solución viable es que Estados Unidos retire el material radiactivo, ya que España no tiene un lugar seguro de almacenamiento.

Mirando al futuro, Fernández Liria tiene claro el destino de los terrenos tras la descontaminación: convertirlos en un activo turístico y de memoria.

"El objetivo final es transformar este capítulo en un activo de memoria histórica y resiliencia", ha explicado el alcalde, que ha propuesto que la zona de las bombas sea "musealizada, no desde el miedo, sino como el mayor ejemplo de la capacidad de un pueblo para superar la adversidad". EFE

mma/fs/lml

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mas de 5 años de cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a su expareja en Almería

Infobae

Vox presenta iniciativas en todos los parlamentos contra la nueva financiación autonómica

Infobae

Once tramos viarios con cadenas en Castilla y León y uno cerrado por la nieve

Infobae

Piden dos años y nueve meses de cárcel a un acusado de estafa con un negocio y quedarse sus bienes en Córdoba

El Ministerio Público solicita prisión y una fuerte sanción económica para un individuo que habría engañado a un empresario cordobés al pactar un traspaso verbal, apoderándose de equipamiento y mobiliario antes de incumplir los acuerdos

Piden dos años y nueve

Las acciones de PSMC suben casi un 10 % tras adquisición de una planta por parte de Micron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

La cifra de muertos se eleva a 24 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival