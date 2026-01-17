Espana agencias

Durant tumba a los Wolves, los 'Cavs' golpean en 'Phily' y los Clippers son de 'playoff'

Washington, 16 ene (EFE).- Kevin Durant anotó 39 puntos para guiar a los Houston Rockets a la victoria sobre los Minnesota Timberwolves este viernes, los Cleveland Cavaliers sumaron su segundo triunfo en 48 horas en Philadelphia y los Clippers se metieron en puestos de 'playoff' tras vencer a Toronto.

Kevin Durant y Julius Randle se batieron en un duelo con 39 puntos cada uno, pero los Rockets salieron vencedores 110-105 de este apasionante partido de la zona alta del Oeste.

Los Timberwolves (27-15) controlaron el primer tiempo de inicio a fin, pero tras el descanso fueron perdiendo el dominio que habían ejercido. Los Rockets (24-15) tomaron el mando al arranque del último cuarto y ya no miraron atrás.

El turco Alperen Sengun contribuyó con 25 puntos y 14 rebotes a la victoria de Houston, mientras que Amen Thompson y Reed Sheppard anotaron 14 puntos cada uno.

Los Timberwolves jugaron sin su estrella, Anthony Edwards, aquejado de una lesión en el pie.

James Harden no logró evitar la prórroga al fallar el último tiro del tiempo reglamentario, pero lideró a los Clippers (18-23) en el tiempo extra, anotando 8 de los 12 puntos de su equipo.

Con su triunfo en Toronto por 117-121, los Clippers superaron a los Memphis Grizzlies en la décima posición del Oeste, entrando a posiciones de 'playoff' por primera vez desde noviembre.

Tras un pésimo inicio de temporada, los Clippers han ganado 11 de sus últimos 14 partidos, el mejor equipo de la NBA en las últimas cuatro semanas.

Harden terminó con 31 puntos y 10 asistencias, Ivica Zubac con 16 puntos y 14 rebotes, Jordan Miller aportó 19 puntos y Cam Christie otros 16.

Los Cavaliers (24-19) se han apuntado dos triunfos en 48 horas en Philadelphia. El miércoles superaron a los 76ers (22-18) por 107-133. Hoy, más ajustado, repitieron triunfo por 115-117.

Evan Mobley, con un mate a menos de cinco segundos del final, dio este viernes el triunfo a unos Cavaliers que tuvieron en Jaylon Tyson a su máximo referente con 39 puntos. Un récord para el texano.

Donovan Mitchell, con la puntería algo atrofiada (4 de 13 en tiros de campo), acarició un triple-doble con 13 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias. De'Andre Hunter aportó 16 puntos y Mobley 15.

Para los 76ers, Joel Embiid anotó 33 puntos y Tyrese Maxey, que tuvo la última posesión del partido, 22.

Además de estos partidos, también este viernes los Indiana Pacers ganaron a los New Orleans Pelicans por 127-119 y los Brooklyn Nets 112-109 a los Chicago Bulls, sobreviviendo a una remontada de 20 puntos en el último cuarto de los visitantes.

Y en Sacramento, los Kings derrotaron a los Washington Wizards por 128-115 el día del regreso de Domantas Sabonis, que anotó 13 puntos tras perderse por lesión los últimos 27 partidos. EFE

