Diez afectados, uno de ellos por quemaduras, en el incendio de una vivienda en Málaga

Málaga, 17 ene (EFE).- Diez personas han resultado afectadas, una de ellas por quemaduras y el resto por inhalación de humo, en un incendio que se ha registrado la madrugada de este sábado en un piso de Málaga capital.

El teléfono 112 recibió poco antes de las 5:10 horas la primera de las llamadas que avisaban de que había una vivienda ardiendo en la calle Conan Doyle, por lo que movilizó a los Bomberos, servicios sanitarios del 061, Policía Local y Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

El incendio se había producido en la cuarta planta del inmueble y había mucho en plantas superiores.

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, los Bomberos han extinguido a primera hora del sábado el incendio, que ha afectado en su totalidad a la vivienda en la que se ha registrado del distrito de Cruz del Humilladero.

Nueve personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios del 061 afectadas por inhalación de humo y otra persona ha requerido traslado a centro hospitalario por la ambulancia de bomberos al presentar quemaduras en las manos, ha señalado. EFE