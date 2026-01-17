Espana agencias

Detenido en Palma por amenazar a otro conductor con un hacha y seguirlo varios kilómetros

Palma, 17 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas de muerte tras esgrimir un hacha contra otro conductor por una discusión de tráfico cerca de un centro escolar y perseguirlo varios kilómetros por las calles de la ciudad sin dejar de increparle.

Los hechos ocurrieron el martes pasado por la mañana, cerca de un centro educativo de la avenida Gabriel Roca de Palma, donde un hombre denunció que otro le había amenazado tras una discusión de tráfico, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

Según su relato, todo empezó cuando iba circulando, empezó a oír un claxon y vio destellos de luz justo detrás de él, por lo que sacó la mano por la ventanilla para saludar, pensando que se trataba de algún conocido.

Unos metros más adelante, el vehículo de detrás seguía haciéndole luces y el conductor parecía hacer aspavientos, ante lo que hizo caso omiso y continuó su marcha.

Al poco rato, el vehículo que llevaba detrás se situó paralelo, quedando ambos parados a la misma altura, y del otro coche se apeó un joven alto y corpulento, que empezó a proferir insultos y amenazas contra él.

El joven se dirigió hacia la parte trasera de su vehículo, abrió el maletero, sacó un hacha de grandes dimensiones y la esgrimió en su contra mientras decía: “Vete de aquí o te abro la cabeza”.

La víctima contó a la policía que emprendió la marcha a toda prisa ante el temor a ser agredido. Pero cuando se encontraba cerca de su vivienda volvió a ver al conductor que le había amenazado, que de nuevo se apeó del coche y se dirigió hacia él, le arrebató el teléfono móvil con la intención de que no le grabara, lo lanzó bruscamente al suelo y se marchó.

Ante esta denuncia, la Policía Nacional estableció un dispositivo para localizar el vehículo del presunto autor de las amenazas.

Localizaron el vehículo circulando por la avenida Joan Miró, con el conductor que respondía a la descripción facilitada por la víctima al volante. Los agentes le dieron el alto, lo identificaron e inspeccionaron el vehículo para localizar el hacha.

Al abrir el maletero, hallaron en el interior un hacha de grandes dimensiones como la descrita por la víctima, una pistola de gas airsoft, tres cargadores y una botella de gas propano.

Tras intervenir las armas, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta formalizaron la detención del conductor como presunto autor de un delito de amenazas.EFE

