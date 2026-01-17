Corea del Sur ve "limitado" el impacto de los nuevos aranceles de EE.UU. a chips

Seúl, 17 ene (EFECOM).- Corea del Sur consideró este viernes que el impacto inmediato de los nuevos aranceles estadounidenses a los semiconductores será "limitado", al excluir los chips de memoria, que constituyen la principal exportación de firmas surcoreanas como Samsung Electronics y SK Hynix.

"Las medidas de primera fase anunciadas por EE.UU. se centran en chips avanzados de Nvidia y AMD... y quedan excluidos los chips de memoria que exportan principalmente nuestras empresas", dijo el jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, según recogió la agencia local de noticias Yonhap.

Yeo afirmó que, hasta ahora, consideran que el impacto inmediato es "limitado", tras volver de su visita de seis días a EE.UU. la cual decidió extender para evaluar de primera mano las repercusiones de los aranceles estadounidenses.

El funcionario subrayó, no obstante, que es necesario actuar con cautela, ya que todavía no se han anunciado los detalles de una segunda fase de la medida, que es mencionada en la hoja informativa de la Casa Blanca sobre los gravámenes, indicando la posibilidad de una ampliación arancelaria.

Las declaraciones se producen en medio de las afirmaciones de Trump a Yonhap, el viernes (hora de Washington), de que su Administración buscará acuerdos separados en materia de semiconductores con cada país, tras haber firmado un pacto sectorial sobre aranceles con Taiwán.

El Gobierno surcoreano celebró el jueves una reunión de emergencia para analizar el impacto de los gravámenes del 25 % anunciados esta semana por Washington que se aplicarán a chips de IA fabricados por empresas como Nvidia y AMD que se importen a EE.UU. y posteriormente se reexporten a otros países, una fórmula que permitirá al Gobierno recaudar ingresos por la venta de estos productos en mercados como China, según un documento de la Casa Blanca.

Sin embargo, no afectará a los semiconductores que se importen para su uso en centros de datos o en productos destinados a consumidores, industrias o agencias gubernamentales estadounidenses. EFECOM