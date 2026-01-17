Espana agencias

Condenan a Iberia a devolver el importe de dos vuelos a Japón cancelados por la covid

Jaén, 17 ene (EFECOM).- El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Jaén ha condenado a Iberia a reembolsar a dos personas los 1.315,46 euros que se negaron a devolverles tras haberse cancelado sus vuelos a Japón debido a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Según ha informado la organización de consumidores Facua en un comunicado, los afectados, a través de esta entidad habían reclamado previamente ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía, pero ambos organismos no dieron ninguna respuesta y dieron la razón a la aerolínea.

Los dos ciudadanos de Jaén compraron en febrero de 2020 unos vuelos para viajar a Tokio del 5 al 15 de octubre de ese año, pero poco después llegó la pandemia de la covid-19 e Iberia canceló los vuelos por la situación sanitaria de en esos momentos.

La aerolínea, en lugar de darle a la pareja la posibilidad de devolverles el dinero, decidió de manera unilateral remitirle unos bonos por 1.315,46 euros para que los usaran en el futuro.

Dichos bonos tenían fecha de caducidad, por lo que Iberia les obligaba no solo a comprar otros billetes con ellos, sino también a hacerlo en un plazo limitado de tiempo.

Los afectados comunicaron a la aerolínea que en ningún momento habían aceptado la emisión de estos bonos y que preferían el reembolso del dinero.

Desde el departamento de Atención al Cliente de Iberia se negaron bajo el argumento de que los bonos son “un modo de reembolso por sí mismos” y que ya no podían reembolsarse de ninguna otra manera.

El equipo jurídico de Facua presentó una reclamación a la aerolínea donde pedía el reembolso del importe íntegro de los vuelos y le advirtió de que, de no hacerlo, estaba incumpliendo el derecho al reembolso que establece el reglamento europeo que recoge las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

La compañía se mantuvo firme en su negativa a devolver el dinero, y lo único que hizo fue ampliar en unos meses el plazo para que los afectados pudieran utilizar los bonos.

Tras esta respuesta, Facua remitió sendos escritos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para que actuasen ante esta situación, “pero ambos organismos, lejos de ayudar a los usuarios, se lavaron las manos”, según la organización de consumidores.

La Junta dijo que el asunto era competencia de Aesa, la cual se declaró incompetente bajo el argumento de que no tenía potestad para intervenir.

Tras agotar la vía administrativa, la pareja presentó una demanda en un Juzgado jiennense.

En la sentencia firmada en diciembre de 2025, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Jaén ha dado la razón a los afectados y ha condenado a Iberia a reembolsar a los afectados 1.315,46 euros que habían pagado por los vuelos, además de los intereses correspondientes desde la fecha de presentación de la demanda.

Según la sentencia “la resolución dictada por la Aesa no es correcta, ya que parte del hecho de que son los actores quienes cancelaron el vuelo antes de que lo hiciera la compañía. Sin embargo, fue ésta quién procedió a su cancelación”.

En el fallo se ha explicado que “negar el derecho al reembolso supondría claramente un enriquecimiento injusto para la compañía, que se embolsaría un dinero sin llegar a prestar el servicio para el que fue contratada”.

Además, ha señalado que más allá de que los bonos hubiesen sido aceptados o no de manera expresa por los afectados, “no es causa para que la demandada no esté obligada a devolver el importe incluso aún cuando hubieran caducado por el transcurso del plazo sin ser usados”. EFECOM

gd/fs/jlm

