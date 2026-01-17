Cómo prevenir aludes en Sierra Nevada: La labor altruista de un grupo de especialistas

Belén Ortiz

Granada, 17 ene (EFE).- En toda actividad de montaña, el peligro de aludes es un factor primordial a tener en cuenta en temporada invernal para minimizar riesgos, y de esta predicción informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) salvo para macizos montañosos como el de Sierra Nevada, donde la ausencia de un boletín oficial lleva desde hace diez años a un grupo de especialistas a elaborar uno propio de forma altruista.

Casos recientes como el ocurrido el pasado diciembre en Panticosa (Huesca), donde tres personas fallecieron al ser sorprendidas por una avalancha mientras practicaban esquí de montaña, ponen de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en este tipo de actividades con cada vez más adeptos, explica a EFE Juan Diego Echegaray, guía de montaña y uno de los diez especialistas que hoy día componen este grupo de expertos.

Durante la temporada de esquí, la Aemet elabora a diario un boletín de peligro de aludes para el Pirineo navarro y aragonés y otro para el catalán. Además, con periodicidad semanal durante la época en la que el manto nivoso es significativo, se emiten otros para la Sierra de Guadarrama, los Picos de Europa y las Sierras del Cordel y Peña Labra.

El Parque Nacional de Sierra Nevada no figura entre ellos porque, según Echegaray, "existe la falsa creencia de que (en esta zona) no hay aludes". Y aunque es cierto que la media de accidentes mortales es significativamente inferior a la de otros parques españoles, "en los últimos treinta años ha habido nueve muertes en Sierra Nevada", señala.

Se trata además de un tipo de accidentes en el que "no se puede depender de la ayuda externa, como un helicóptero, porque el tiempo de supervivencia es escaso: En los primeros dieciséis minutos puede salvarse el 80 % de los accidentados, pero la posibilidad de supervivencia a partir de esos dieciséis minutos cae al 40 %", apunta Echegaray, también observador nivometeorológico por la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (Acna).

Junto a otros nueve especialistas entre los que figuran guías, expertos en esquí y alta montaña y el catedrático de Estratigrafía Luis O`Dogherty, este grupo elabora de forma altruista un boletín semanal sobre el peligro de aludes en Sierra Nevada conforme a la escala europea de referencia para informar a los usuarios de las condiciones del manto nivoso, promover hábitos seguros y fomentar la cultura de montaña, "mucho más pobre en España que en otros países como Francia o Suiza".

Se trata de un proceso "largo y costoso que requiere de una implicación diaria durante toda la temporada invernal porque hay que realizar predicciones meteorológicas diarias e interpretar cómo van influir en el manto para así poder determinar cuáles son las ubicaciones más adecuadas para la toma de datos de campo", detalla.

Esa toma, explica, se realiza entre una y dos veces a la semana, lo que supone salir a la montaña, acceder hasta el punto determinado por consenso en reunión de investigadores y realizar un perfil estratigráfico de la nieve que puede suponer entre una y dos horas de trabajo en ese punto.

Luego toda la información pasa al equipo de predictores, que determinan el grado de peligro de aludes para las próximas 48 horas, información que aportan junto al resto de datos y consejos útiles para la planificación de actividades.

Aunque no existe un boletín oficial para el Parque Nacional de Sierra Nevada, su director, Francisco Muñoz, indica a EFE que semanalmente sí elaboran una ficha de seguridad sobre el riesgo de aludes que distribuyen entre más de un centenar de entidades y en la que incluyen también una serie de recomendaciones para el esquí de montaña o travesía.

Pero la intención, explica, es ir más allá y disponer de un boletín "fidedigno" elaborado con el aval de una federación u organismo profesional de montaña. El grupo de especialistas que elabora el boletín de forma altruista ya hizo al parque una propuesta al respecto: "Estamos evaluando la posibilidad de establecer alguna conexión. Lo que ofrezcamos debe ser fiable", afirma Muñoz.

El espacio natural de Sierra Nevada cuenta con una extensión de 172.000 hectáreas, de las que 85.000 pertenecen al parque nacional y el resto al natural.

Es una montaña "abrupta y con mucha altura" en la que se practica esquí de travesía, aunque especialmente, según Muñoz, en los aledaños de la estación de esquí, que en su parte diario de nieve incluye el riesgo de avalanchas en pistas o zonas colindantes bajo el criterio de los especialistas del departamento de Montaña de Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal. EFE

