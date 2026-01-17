Espana agencias

Cocciaretto, cuarta jugadora que conquista el título desde la fase previa

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La italiana Elisabetta Cocciaretto logró el segundo título de su carrera al vencer en la final del torneo de Hobart a la estadounidense Iva Jovic, tercera cabeza de serie, por un doble 6-4, en una hora y 38 minutos.

La transalpina consiguió por fin el trofeo de este evento que se le escapó en el 2024, cuando perdió en la final contra la norteamericana Lauren Davis. La italiana, que solo contaba con título del torneo de Lausana hace dos temporadas, se convirtió en la cuarta jugadora procedente de la fase previa que consigue imponerse.

Cocciaretto, ahora ubicada en el puesto 80 del ránking femenino, aplacó el impulso y el buen momento de su rival, con 18 años la más joven del top 100, que no pudo añadir Hobart a un historial que cuenta con el trofeo de Guadalajara, México, en el 2025. EFE

