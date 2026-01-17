Carlos Martínez (PSOE): El PP lleva 40 años haciéndonos trampas en Castilla y León

Béjar (Salamanca), 17 ene (EFE).- El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado este sábado deseoso de que se convoquen este lunes los comicios autonómicos para "verse las caras" con el PP y ha subrayado que los socialistas ganarán a un partido que lleva 40 años haciendo trampas, "diciendo una cosa y haciendo la contraria".

Martínez, que también es candidato del PSOE a la presidencia de la Junta en la elecciones autonómicas de marzo de 2026, ha incidido en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene este lunes el lunes que convocar "sí o sí" las elecciones para el 15 de marzo, para lo que no caben más excusas.

Durante la clausura de un foro del PSOE sobre educación en Béjar (Salamanca), que ha contado con el respaldo de la ministra de Educación, Milagros Tolón, Martínez ha sido tajante con su mensaje: "Yo os digo una cosa, vamos a ganar las elecciones en verdad, es verdad".

No obstante, el también alcalde de Soria ha reconocido que para alguien que está acostumbrado a ganar con mayoría absoluta no sabe si en este caso va a poder ser así.

El "reto no es fácil", por lo que ya pedido la ayuda "de toda esa ciudadanía que no quiere más de lo mismo, que necesita cambio que necesita un despertar del territorio, que Castilla y León se levante", ha reflexionado.

Martínez ha defendido un proyecto colectivo, asentado en los municipios y que tiene que contar con los profesores, los sanitarios, los ciudadanos para que en esa comunidad se pueda hacer efectivo "el derecho a quedarse y a retornar"; "un proyecto colectivo de las nueve provincias en una comunidad en la que el gobierno ha jugado permanentemente a la guerra de guerrillas", al "divide y vencerás" .

Martínez ha incidido en que el PP "no va a engañar una vez más". "Llevan 40 años haciéndonos trampas, llevan 40 años diciendo una cosa y haciendo la contraria. Por tanto, lo que les estamos diciendo es que basta ya", ha concluido.EFE

