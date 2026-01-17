Espana agencias

Carlos Martínez (PSOE): El PP lleva 40 años haciéndonos trampas en Castilla y León

Guardar

Béjar (Salamanca), 17 ene (EFE).- El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado este sábado deseoso de que se convoquen este lunes los comicios autonómicos para "verse las caras" con el PP y ha subrayado que los socialistas ganarán a un partido que lleva 40 años haciendo trampas, "diciendo una cosa y haciendo la contraria".

Martínez, que también es candidato del PSOE a la presidencia de la Junta en la elecciones autonómicas de marzo de 2026, ha incidido en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene este lunes el lunes que convocar "sí o sí" las elecciones para el 15 de marzo, para lo que no caben más excusas.

Durante la clausura de un foro del PSOE sobre educación en Béjar (Salamanca), que ha contado con el respaldo de la ministra de Educación, Milagros Tolón, Martínez ha sido tajante con su mensaje: "Yo os digo una cosa, vamos a ganar las elecciones en verdad, es verdad".

No obstante, el también alcalde de Soria ha reconocido que para alguien que está acostumbrado a ganar con mayoría absoluta no sabe si en este caso va a poder ser así.

El "reto no es fácil", por lo que ya pedido la ayuda "de toda esa ciudadanía que no quiere más de lo mismo, que necesita cambio que necesita un despertar del territorio, que Castilla y León se levante", ha reflexionado.

Martínez ha defendido un proyecto colectivo, asentado en los municipios y que tiene que contar con los profesores, los sanitarios, los ciudadanos para que en esa comunidad se pueda hacer efectivo "el derecho a quedarse y a retornar"; "un proyecto colectivo de las nueve provincias en una comunidad en la que el gobierno ha jugado permanentemente a la guerra de guerrillas", al "divide y vencerás" .

Martínez ha incidido en que el PP "no va a engañar una vez más". "Llevan 40 años haciéndonos trampas, llevan 40 años diciendo una cosa y haciendo la contraria. Por tanto, lo que les estamos diciendo es que basta ya", ha concluido.EFE

mr-nmb/ess

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La ANC pide a los partidos independentistas que rechacen la propuesta de financiación

Infobae

Hugo Burcio se estrena en una convocatoria sin Beltrán ni Jutglá

Infobae

La ANC pide a los partidos independentistas que "rechazen" el acuerdo de financiación

La ANC pide a los

Irene Montero replica a Maíllo que lo que "fragmenta" a la izquierda es lograr votos para "regalárselos" al PSOE

Irene Montero replica a Maíllo

Tolón desdeña la reunión del PP este domingo en Zaragoza ya que Feijóo "no tiene modelo de financiación autonómica"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los coches más

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

ECONOMÍA

Los trabajadores venezolanos arrebatan a

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey