Cárcel para los 5 detenidos de una narcolancha con 2,7 toneladas de hachís en el Estrecho

Ceuta, 17 ene (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión de los cinco detenidos cuando viajaban en una narcolancha por aguas del Estrecho de Gibraltar con más de 2,7 toneladas de resina de hachís.

Los cinco detenidos son cuatro españoles vecinos de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Punta Umbría (Huelva) así como un ciudadano marroquí, que fueron trasladados a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el puerto de Ceuta, junto a la embarcación intervenida.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción de Ceuta ha acordado su ingreso en prisión preventiva por un delito contra la salud pública, después de haber sido puestos a disposición judicial.

La intervención se produjo este pasado miércoles con motivo de una persecución efectuada tras comprobar cómo una narcolancha partía desde las costas de Marruecos más próximas a la ciudad ceutí.

La patrulleras de la Guardia Civil participaron en las labores para detener a la narcolancha, que efectuó varias maniobras evasivas.

En una de estas maniobras uno de los ocupantes de la narcolancha cayó al mar y fue rescatado del agua por la tripulación de la patrullera 'Río Arlanza'.

Finalmente, la Guardia Civil interceptó la narcolancha cuando se encontraba a 35 millas de Punta Almina -unos 56,3 kilómetros de la costa ceutí- y detuvo a sus ocupantes.

En la embarcación se hallaron hasta 60 fardos de resina de hachís con un peso total de 2.733 kilos. EFE