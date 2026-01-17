Bustinduy: Los progresistas tienen que remar en la misma dirección, ya veremos la fórmula

Madrid, 17 ene (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha considerado esta noche que "toda la gente progresista tiene que remar en la misma dirección, ya veremos con qué fórmula".

Así lo ha expresado Bustinduy en una entrevista en el programa La Sexta Explica, al ser preguntado por las declaraciones del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien este sábado ha instado a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura.

"A lo que se refiere Maillo -ha respondido Bustinduy- es a que las grandes organizaciones que están en la coalición de Sumar (IU, Más Madrid, Los Comunes) están trabajando para preparar el ciclo político siguiente y cómo se llame la marca es secundario.Lo importante es que las organizaciones están trabajando para proyectar un modelo político con el que ir a las siguientes elecciones, cuando sean".

Por lo que ha agregado: "Cero dramatismo"

A juicio de Bustinduy, "no hay tal disputa. El movimiento Sumar es uno de los partidos que está en esas negociaciones y el mensaje es que la izquierda en España va a tener un espacio consolidado y una opción electoral en las próximas elecciones, donde estarán las grandes organizaciones y las que quieran sumarse".

Preguntado si se postularía como líder, ha dicho que no tiene "la más mínima ambición de liderar nada".

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado ese sábado que el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedir el voto a la gente para "luego regalárselo al PSOE". EFE