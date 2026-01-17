Espana agencias

Buscan por mar y aire un velero perdido entre Gandía y Guardamar del Segura

Valencia, 17 ene (EFE).- Salvamento Marítimo lleva dos días buscando por mar y aire al único tripulante de un velero de 9 metros de eslora que salió del puerto de Gandía (Valencia) el jueves por la mañana con destino a Guardamar del Segura (Alicante) y del que su mujer alertó el viernes de que no tenía noticias suyas desde la noche anterior.

Según han explicado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo este sábado, la mujer explicó que la última vez que habló con su marido este le dijo que creía que estaba a la altura de Benidorm (Alicante), por lo que los controladores marítimos se pusieron en contacto con todos los puertos y clubes náuticos del trayecto por si lo habían visto.

Durante el viernes y el sábado se ha seguido con ese contacto, con resultado negativo, y se activado también una búsqueda aéreo-marítima del velero, llamado 'Admirante', en el que el primer día participó una lancha de salvamento de la Cruz Roja, una patrullera de la Guardia Civil y una embarcación y un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Las mismas fuentes han señalado que este viernes por la noche-noche el 112 les puso en contacto telefónico con el tripulante, quien explicó que estaba en el velero y que tenía barca salvavidas, bengalas y muy poca batería en el teléfono, pero no facilitó la posición entera en la que se encontraba.

Durante este sábado han continuado las labores de búsqueda, con dos helicópteros y una patrullera de la Guardia Civil, que se han ampliado tanto al norte y al sur del trayecto como hacia el interior del mar, sin que por el momento le hayan encontrado. EFE

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey