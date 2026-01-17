Buscan por mar y aire un velero perdido entre Gandía y Guardamar del Segura

Valencia, 17 ene (EFE).- Salvamento Marítimo lleva dos días buscando por mar y aire al único tripulante de un velero de 9 metros de eslora que salió del puerto de Gandía (Valencia) el jueves por la mañana con destino a Guardamar del Segura (Alicante) y del que su mujer alertó el viernes de que no tenía noticias suyas desde la noche anterior.

Según han explicado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo este sábado, la mujer explicó que la última vez que habló con su marido este le dijo que creía que estaba a la altura de Benidorm (Alicante), por lo que los controladores marítimos se pusieron en contacto con todos los puertos y clubes náuticos del trayecto por si lo habían visto.

Durante el viernes y el sábado se ha seguido con ese contacto, con resultado negativo, y se activado también una búsqueda aéreo-marítima del velero, llamado 'Admirante', en el que el primer día participó una lancha de salvamento de la Cruz Roja, una patrullera de la Guardia Civil y una embarcación y un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Las mismas fuentes han señalado que este viernes por la noche-noche el 112 les puso en contacto telefónico con el tripulante, quien explicó que estaba en el velero y que tenía barca salvavidas, bengalas y muy poca batería en el teléfono, pero no facilitó la posición entera en la que se encontraba.

Durante este sábado han continuado las labores de búsqueda, con dos helicópteros y una patrullera de la Guardia Civil, que se han ampliado tanto al norte y al sur del trayecto como hacia el interior del mar, sin que por el momento le hayan encontrado. EFE