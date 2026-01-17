Betis y Villarreal empatan al descanso en La Cartuja (0-0)

Sevilla, 17 ene (EFE).- Betis y Villarreal empatan 0-0 al descanso del partido que les mide en La Cartuja, tras un primer tiempo de mayor dominio y empuje local y con ocasiones en ambas áreas, las más claras del georgiano Georges Mikautadze para los visitantes al filo de la media hora y de Marc Roca para los béticos casi al final, ambas solventadas por los porteros. EFE

