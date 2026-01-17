Benavides arrebata el título a Brabec en los últimos 7 kilómetros

Redacción deportes, 17 ene (EFE).-Luciano Benavides (KTM) firmó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable.

Todo apuntaba a un desenlace con acento estadounidense hasta los últimos compases de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros. El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.

El punto crítico llegó en el kilómetro 98. Allí, Ricky Brabec se equivocó en la navegación cuando marchaba con más de tres minutos y medio de renta en la general virtual. Tomó un rumbo erróneo y, aunque se dio cuenta del fallo, ya no hubo margen para corregirlo. En apenas unos instantes se evaporó una ventaja construida durante dos semanas de competición, junto con la opción de levantar de nuevo el Touareg.

Luciano Benavides se topó con él en pista y entendió al instante que la hazaña era posible. El argentino apretó hasta el límite en los últimos kilómetros y completó una de las mayores proezas recientes del Rally Dakar. Cruzó la meta con la sensación de haber hecho lo imposible y, minutos después, se confirmó: campeón del Dakar 2026 por solo dos segundos, la menor diferencia en la historia de la prueba, que se disputa desde 1979.

Con este éxito, Luciano siguió la estela de su hermano Kevin Benavides, también vencedor del Dakar en motos. Kevin lo logró en 2023 con 43 segundos de margen sobre Toby Price, pero el desenlace de esta edición resulta aún más extraordinario por su dramatismo y precisión milimétrica.

La victoria en la última etapa fue para Edgar Canet (KTM), joven talento español de La Garriga, que cerró el rally a lo grande. Canet estuvo animando a Benavides durante toda la jornada y celebró casi más el título de su compañero que su propio triunfo parcial, logrado con seis segundos de ventaja sobre el argentino. Para él fue su tercera victoria de etapa tras imponerse en el prólogo y en la etapa 1, una cosecha notable en su estreno.

El podio final lo completó Tosha Schareina (Honda), que volvió a subirse al cajón, aunque un peldaño por debajo del año anterior. El valenciano afrontó una última etapa sin sobresaltos, con amplio margen sobre Skyler Howes, y concluyó el Dakar a 25:12 del vencedor, confirmando su solidez entre la élite. EFE

