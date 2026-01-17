Espana agencias

Arturo Ruiz: “Tuvimos opciones de ganar hasta el final”

Málaga, 17 ene (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó tras la derrota en el Martín Carpena malagueño ante el Unicaja (88-79) que su equipo ejecutó “bien” su plan y tuvieron “opciones de ganar hasta el final”.

“Ellos empezaron con mucha intensidad y no supimos corresponder, pero el equipo le ha dado la vuelta en el segundo cuarto. La clave de los rebotes y el control de las pérdidas, con cinco en el último cuarto, fueron pequeños detalles que han decidido el partido”, analizó el técnico en rueda de prensa.

El preparador malagueño dijo que Unicaja “es mejor equipo que nosotros en muchos aspectos”, por lo que necesitaban “parar su ritmo, porque en su casa juegan a ritmo alto”.

“El equipo ha ejecutado bien el plan y hemos tenido opciones de ganar hasta el final. Queríamos crearles dudas con defensas cambiantes y defensas alternativas”, añadió Ruiz, que también reconoció que para él “es algo especial estar en el club" donde se crió “desde pequeño”.

“Hemos tenido muchos cambios y queríamos volver a que los jugadores entendieran lo que significa representar al Covirán Granada. Al final hemos fallado, pero hemos llegado con opciones, analizaremos nuestros errores”, continuó.

Preguntado por la actuación del base Mehdy Ngouama, que debutó este sábado y fue el mejor de los granadinos con 23 puntos, dijo que “lleva tres días aquí y no podemos esperar que meta veinte cada día”, pero “va a aportar nivel físico y defensivo” y aunque “ha hecho un gran partido, esto es solo el comienzo”. EFE

