Arbeloa junta a Mbappé con Gonzalo y Vinícius en su primer once en el Bernabéu

Madrid, 17 ene (EFE).- La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Levante, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.

La primera apuesta en LaLiga de Arbeloa devuelve a Fede Valverde al lateral derecho y junta en ataque a Gonzalo García, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El técnico madridista busca la reacción a la eliminación de Copa del Rey con hasta seis cambios en el equipo titular.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo; Vinícius y Mbappé. EFE

