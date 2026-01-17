Espana agencias

Arbeloa defiende a Vinícius: "Nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho"

Madrid, 17 ene (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, mostró máximo respeto por el comportamiento del aficionado madridista que silbó en el Santiago Bernabéu a sus jugadores, especialmente al brasileño Vinícius Junior, al que volvió a defender a ultranza convencido de que será clave en "muchos títulos" y recordando lo que ya ha dado al club blanco.

"Siempre he sido una persona que ha respetado mucho y lo seguirá haciendo al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y a este club le hace grande la exigencia de nuestro público. Sabemos de dónde venimos y lo que nos pide el Bernabéu. Esa exigencia la debemos tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y no hay nada que reprochar a la afición", aseguró en rueda de prensa.

"Como entrenador del Real Madrid lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den el máximo número de balones posibles porque es el jugador más desequilibrante del mundo. Refleja lo que es el Real Madrid. No tiene miedo, siempre la pide, defiende el escudo a capa y espada y lo ha hecho desde que llegó siendo un niño. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho", añadió en rueda de prensa.

Arbeloa recordó la gran imagen que dejó 'Vini' en la final de la Supercopa de España el pasado domingo, ante el Barcelona, así como su papel en las dos 'Champions' que ha ganado el Real Madrid con el brasileño con papel de protagonista.

"No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es un de las razones por las que esté club es tan grande. Quieren ver la mejor versión de Vini, la que se vio hace una semana ante el Barcelona y que no se le olvide a nadie que nos ha dado varias Champions", dijo.

"Se echó el equipo a la espalda siendo un chaval y ahora hay que trabajar para buscarle y que siga desequilibrando, para que vuelva la versión que puede dar y haga felices a nuestros aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a ser mucho tiempo", sentenció. EFE

