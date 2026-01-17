Espana agencias

Ally Wollaston impone su velocidad en Willunga y se viste el primer maillot de líder

Guardar

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La ciclista neozelandesa Ally Wollaston (FDJ United-Suez) logró este sábado en Willunga la victoria en la primera etapa del Tour Down Under, tras ganar un esprint a la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx ProTime) y se vistió con el maillot de líder.

La etapa, disputada por la localidad australiana de Willunga sobre un recorrido de 137,4 kilómetros, estuvo marcada por la escapada en solitario de la italiana Alessia Vigilia (Uno-X Mobility), que se marchó en el km.37 y fue neutralizada a falta de solo 200 metros, cuando ya se vislumbraba la meta.

Vigilia, que hizo un gran esfuerzo y soñó con la victoria hasta casi el final, coronó las tres ascensiones puntuables y, aunque no ganó, se tuvo que conformar con el liderato en la clasificación de la montaña, para la que sumó diez puntos por los cinco de la española Paula Blasi (UAE-Adq).

La victoria se decidió al esprint, justo después de una caída que afectó a varias ciclistas sin graves consecuencias, y en esa disputa final la más rápida fue la neozelandesa Ally Wollaston, que posteriormente destacó "el trabajo del equipo y la confianza" que le dio para poder se llevarse el triunfo.

La primera española en meta, y por tanto de la general, es la mallorquina Mavi García (UAE-Adq), que entró novena con el mismo crono que la vencedora.

La segunda etapa del Tour Down Under se disputará entre Magill y Paracombe, sobre un recorrido de 130,7 kilómetros, con llegada en alto y cinco puertos puntuables. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

79 programas de defensa, el aval con el que España encara el examen de la OTAN el día 29

Infobae

Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Infobae

Sin Van der Poel, el belga Thibau Nys favorito en Benidorm, Orts por el podio en casa

Infobae

La Justicia ratifica una condena a una abogada que se apropió del dinero de afectados del caso Fórum

La Justicia ratifica una condena

Marc Murtra, un año de cambio de rumbo en Telefónica hacia la rentabilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

La Xunta de Galicia quiere

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing