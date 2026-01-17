Alicante acogerá por sexta vez la salida de The Ocean Race en 2027

Alicante, 17 ene (EFE).- Alicante acogerá por sexta vez consecutiva la salida de The Ocean Race, que se celebrará del 8 al 17 de enero de 2027, según ha anunciado este sábado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

El primer edil ha destacado que Alicante volverá a convertirse en la capital mundial de la vela con la salida de “la regata oceánica más exigente del mundo”, un evento que, según ha subrayado, reporta a la ciudad una notable proyección internacional y un importante retorno económico.

Barcala ha señalado que la ciudad afronta esta nueva edición con “máxima ilusión y expectación”, al tratarse de una prueba estrechamente ligada a la localidad desde hace casi dos décadas y que mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la protección de los océanos.

A un año del inicio de la competición, las administraciones implicadas trabajan ya en la preparación de un programa de actividades en el Ocean Live Park del Puerto de Alicante, dirigido a público local, nacional e internacional.

Alicante acoge la salida de esta regata desde la edición 2008-2009 y alberga además la sede global y el museo de The Ocean Race.

La última edición, celebrada en 2022-2023, generó un impacto de 71,6 millones de euros en el PIB nacional y de 58,5 millones en el de la Comunitat Valenciana, con más de 300.000 visitantes y la creación de más de 1.200 empleos, según datos de PricewaterhouseCoopers. EFE

