Santiago Aparicio

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Carlos Alcaraz entra en acción, en la apertura del Abierto de Australia, en la primera jornada, sesión nocturna, con el australiano Adam Walton como rival en el inicio de uno de sus objetivos prioritarios en lo que va de curso.

Afronta el murciano de 22 años, número uno mundial, el evento que más ansía. El Abierto de Australia que ha ganado en los dos últimos cursos su máximo rival, el italiano Jannik Sinner, es el único de los torneos grandes que faltan en su palmarés.

Cuenta con seis títulos del grand Slam el español que afronta este periplo con nuevos aires. Una nueva etapa en el desarrollo de Alcaraz, por primera vez fuera del cobijo del que ha sido su entrenador y mentor desde que arrancó en su carrera, Juan Carlos Ferrero, que en los últimos días del 2025 dejó de ser su preparador. Separación de caminos, sin más.

Sin torneo de preparación a la espalda en lo que va de 2026, con una progresiva puesta a punto en su academia, en El Palmar (Murcia), el número uno del mundo llega al Melbourne Park sin horas de pista en lo que va de temporada. Solo la exhibición de Corea del Sur, junto a Jannik Sinner, relajada, sin intensidad ni presión.

Es la misma situación para Alcaraz que para Sinner y Djokovic que acuden a este Grand Slam sin disputar torneo previo. El serbio, diez veces triunfador en Australia, se bajó de Adelaida por cuestiones físicas. Los tres llegan con el contador a cero.

Adam Walton es el primer obstáculo en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada. Situado en el puesto 79 del ránking ATP, de 26 años, nunca ha disputado final alguna en el circuito. Acabó el 2025 con dieciséis victorias y treinta y dos derrotas y su momento más relevante fue la victoria el ruso Daniil Medvedev, en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Su mejor resultado fueron los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Pero a lo largo del año se estancó en las fases previas de las que es habitual y en las primeras rondas.

Alcaraz y Walton se han enfrentado una vez. Fue en el torneo de Queens, en Londres, el pasado año. El murciano ganó en dos sets, por 6-4 y 7-6(4).

El tenista español se ha ejercitado con intensidad desde que llegó a Melbourne y afirmó estar preparado para el inicio de un nuevo curso. "Estoy hambriento, tengo muchas ganas y creo que he hecho una gran pretemporada. Me siento preparado para competir al máximo nivel", afirmó.

La posibilidad de ganar y ser el jugador más joven en conquistar los cuatro Grand Slams es una motivación extra para el número uno del mundo. "Completarlo sería algo impresionante, pero ganar tres Grand Slams también lo es. Es una decisión que necesitaría tiempo para pensar", dijo.

Un triunfo llevará a Alcaraz a la segunda ronda, donde jugará contra el vencedor del duelo entre el alemán Yannick Hanfmann y el estadounidense Zachary Svajda, procedente de la fase previa.

Sinner, campeón de las dos últimas ediciones, entrará en acción el martes. Novak Djokovic, este lunes.

Alcaraz ya está preparado. Una semana después de su llegada a Melbourne se ha adaptado a las condiciones del torneo tras intercambiar horas de práctica con jugadores como Taylor Fritz y el canadiense Felix Auger Aliassime. La más reciente, este sábado, veinticuatro horas antes de su puesta en escena, con el italiano Lorenzo Musetti. EFE