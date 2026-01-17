Espana agencias

Al Attiyah tiene como meta igualar los ocho títulos de Stéphane Peterhansel

Guardar

Redacción deportes, 17 ener (EFE).- Nasser Al Attiyah tiene un nuevo objetivo: alcanzar los ocho títulos generales que ostenta Stéphane Peterhansel en el Rally Dakar. El piloto catarí logró su sexta victoria en la prueba, la primera para Dacia en apenas su segundo año de participación, y destacó el trabajo realizado por su equipo durante toda la competencia.

“Hemos trabajado muy duro desde el año pasado. Quizás no esté siendo muy efusivo, pero me siento sumamente emocionado. Estamos muy contentos por haber ganado”, afirmó Al Attiyah tras la ceremonia de cierre.

El triunfo también representa un récord personal, ya que el piloto iguala el número de victorias en etapas, con un total de 50, alcanzando cifras similares a las de Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

La combinación de experiencia, velocidad y estrategia le permitió consolidar la ventaja desde las primeras jornadas de la carrera. Según explicó, “creo que marcamos la diferencia el segundo día de la primera etapa maratón, cuando conseguimos una ventaja de doce minutos. Ayer también fue un día importante para nosotros, porque supimos que habíamos ganado la carrera”.

Con seis títulos en su historial, Al Attiyah ahora concentra su atención en igualar las ocho victorias finales de Peterhansel, un récord histórico en la prueba más exigente del calendario mundial de rally.

La nueva meta simboliza la ambición del catarí y su deseo de permanecer en la cima de la disciplina. Cada etapa ganada y cada decisión estratégica refuerzan su camino hacia la historia, consolidando su nombre entre los grandes del rally mundial.

La victoria de este año no solo marca un hito para el piloto, sino también para Dacia, que consigue su primer Dakar y demuestra la capacidad de adaptación y el rendimiento de su vehículo en condiciones extremas. “Es mi sexta victoria, ahora mi objetivo es alcanzar el récord de Peterhansel”, concluyó Al Attiyah. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un temporal de nieve y lluvia cubre España antes de que una borrasca azote el Mediterráneo

Infobae

Flick confirma que Raphinha es duda para medirse a la Real Sociedad

Infobae

Odermatt vuelve a reinar en el descenso de Wengen con un trazado recortado por el viento

Infobae

Montero insiste en el respeto "al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo"

Montero insiste en el respeto

El Barça, a levantarse en Burgos para ser cabeza de serie en la Copa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un camionero que transporta 12.500

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing