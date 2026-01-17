Espana agencias

Aitor Ruibal: "Hoy hemos sido un equipazo"

Guardar

Sevilla, 17 ene (EFE).- El lateral del Betis Aitor Ruibal, autor del primer tanto de su equipo en el triunfo contra el Villarreal (2-0), afirmó que en el partido de este sábado en La Cartuja han sido "un equipazo" y han "jugado en familia, todos juntos arriba para apretarle" a un rival que "está haciendo un temporadón".

"En la primera parte nos ha costado culminar los robos que hemos hecho arriba. Sabíamos que era un partido muy complicado, porque el Villarreal está haciendo un temporadón en LaLiga y era muy díficil, pero hemos demostrado que compitiendo así le podemos ganar a cualquiera", destacó en declaraciones a Movistar' el polivalente jugador catalán.

Ruibal manifestó que ante el Villarreal "era my importante la victoria", pues "son partidos de seis puntos", en los que "ganas el golaveraje y te acercas un poco" en la clasificación, "aunque el Villarreal está más lejos, pero sí al Espanyol, que ayer perdió" contra el Girona.

"Sabíamos que esta semana era muy clave. La remontada del otro día en la Copa (2-1 frente al Elche) también nos dio esa confianza que necesitábamos", subrayó el futbolista del cuadro verdiblanco.

Sobre su polivalencia, el autor del 1-0 contra el Villarreal indicó que él ha sido "delantero toda" su "vida", si bien cree que ya lleva "más partidos de lateral que en otra posición", con lo que se siente "muy cómodo". "Estoy aprendiendo mucho y la expeeriencia también cuenta, pero me da igual dónde jugar, lo importante es la victoria y que el Betis siga sumando puntos", recalcó. EFE

lhg/cc/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vidorreta: "En el segundo tiempo, con 22 abajo, se trataba de minimizar daños"

Infobae

0-2. Un Benfica sin Richard Ríos se impone al Rio Ave

Infobae

Bolivia celebra "la relevancia histórica" de la firma del acuerdo Mercosur-UE

Infobae

2-0. Ruibal y Fornals afianzan al Betis en Europa con un triunfo de oro ante rival directo

Infobae

Lakovic: “No recuerdo una derrota así, pero esto tiene solución”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey