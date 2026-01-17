Aitor Ruibal: "Hoy hemos sido un equipazo"

Sevilla, 17 ene (EFE).- El lateral del Betis Aitor Ruibal, autor del primer tanto de su equipo en el triunfo contra el Villarreal (2-0), afirmó que en el partido de este sábado en La Cartuja han sido "un equipazo" y han "jugado en familia, todos juntos arriba para apretarle" a un rival que "está haciendo un temporadón".

"En la primera parte nos ha costado culminar los robos que hemos hecho arriba. Sabíamos que era un partido muy complicado, porque el Villarreal está haciendo un temporadón en LaLiga y era muy díficil, pero hemos demostrado que compitiendo así le podemos ganar a cualquiera", destacó en declaraciones a Movistar' el polivalente jugador catalán.

Ruibal manifestó que ante el Villarreal "era my importante la victoria", pues "son partidos de seis puntos", en los que "ganas el golaveraje y te acercas un poco" en la clasificación, "aunque el Villarreal está más lejos, pero sí al Espanyol, que ayer perdió" contra el Girona.

"Sabíamos que esta semana era muy clave. La remontada del otro día en la Copa (2-1 frente al Elche) también nos dio esa confianza que necesitábamos", subrayó el futbolista del cuadro verdiblanco.

Sobre su polivalencia, el autor del 1-0 contra el Villarreal indicó que él ha sido "delantero toda" su "vida", si bien cree que ya lleva "más partidos de lateral que en otra posición", con lo que se siente "muy cómodo". "Estoy aprendiendo mucho y la expeeriencia también cuenta, pero me da igual dónde jugar, lo importante es la victoria y que el Betis siga sumando puntos", recalcó. EFE

