Aferdi gana la San Antón de Jaén y Alemeshete repite victoria en 10K de gran exigencia

Jaén, 17 ene (EFE).- El marroquí Abderrahmane Aferdi y la etíope Mekedes Alemeshete se proclamaron este sábado vencedores de la 43 edición de la Carrera Internacional Noche de San Antón, que congregó a 12.000 atletas en las calles de Jaén.

Aferdi, de 30 años, sorprendió al imponerse con un tiempo de 28 minutos y 4 segundos en un recorrido finalmente reducido a 10 kilómetros, modificado a última hora por motivos de seguridad. Alemeshete revalidó su victoria con 31 minutos y 32 segundos, consolidando su dominio en la categoría femenina ya exhibido en 2025

El marroquí protagonizó una carrera magistral, partiendo desde atrás y recuperando posiciones progresivamente. Superó primero a Jorge González, luego a Pol Oriach y finalmente a Dani Arce, subcampeón con 28:17, logrando un triunfo inesperado que confirmó su gran potencial tras el segundo puesto logrado en el cross de Venta de Baños.

Pol Oriach completó el podio masculino a 29 segundos del marroquí, mientras que Jorge González y Sergio Paniagua finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

En la categoría femenina, Mekedes Alemeshete controló la carrera desde los primeros kilómetros, mostrando gran ritmo y regularidad. La onubense María Forero se mantuvo cerca en los primeros compases, destacando su esfuerzo y logrando un meritorio segundo puesto, 29 segundos detrás de la etíope.

El podio femenino lo cerró Carla Gallardo, con 42 segundos de retraso sobre Alemeshete, mientras que Katerine Tisalema y Claudia Corral completaron las cinco primeras posiciones, a 1:26 y 1:27 respectivamente.

La participación masiva de 12.000 atletas y la necesidad de modificar el trazado pusieron a prueba tanto a la organización como a los corredores, pero fue un éxito con masiva asistencia en las calles. EFE

