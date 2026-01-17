95-78. El Surne Bilbao gana a un Tenerife que aún tiene que certificar el billete copero

Ramón Orosa

Bilbao, 17 ene (EFE).- El Surne Bilbao se impuso este sábado en Miribilla a La Laguna Tenerife por 95-78, un marcador que no acabó de reflejar la superioridad local sobre la cancha del Bilbao Arena y que deja al conjunto canario todavía a falta de certificar el billete para la Copa del Rey.

Precisamente es el Surne, que tiene una victoria menos, el rival que puede apartar a los laguneros de la Copa, aunque la diferencia en el diferencial de puntos, un total de 69 (+47 el conjunto tinerfeño y -22 el vizcaíno) mantiene a los de Txus Vidorreta como gran candidato a repetir un año más la gran cita del baloncesto ACB.

Aunque en la jornada que queda para cerrar la clasificación La Laguna tiene que visitar al Barça y el Surne visita al colista Granada. Lo que hace posible lo que, en principio, se antoja imposible. Otra cosa hubiese sido si el equipo local hubiese mantenido hoy hasta el final su máxima ventaja, que fue de 28 puntos (63-35) en el arranque del tercer cuarto tras un segundo cuarto sublime de los 'hombres de negro' (31-12).

Lideró el gran partido vizcaíno Margiris Normantas (24 puntos, 6/8 T3, 4 asistencias y 29 de valoración), en su primera gran noche ACB en lo individual. Le acompañaron todos sus compañeros, aunque sobre todo Melwin Pantzar (14, 5 asistencias y 19), Darrun Hiliard (11, 7 asistencias y 16) y Tryggvi Hlinason (11, 4 tapones y 16).

Por La Laguna, en un día un tanto gris y con problemas de faltas de Gio Shrmadini (13 y 6 rebotes) y con Marcelinho Huertas siempre produciendo (13, 6 rebotes, 7 asistencias y 16), los más destacados fueron Jaime Fernández (20, 6/6 T3 y 18) y Fran Guerra (11, 8 rebotes y 16).

Shermadini dio la única ventaja del partido a su equipo con la primera canasta, que fue respondida a martillazos desde la línea de tres. Desde donde los locales, especialmente un inspiradísimo Normantas, acertaron sus cuatro primeros lanzamientos en su primer intento de escapada (15-7).

Reaccionó La Laguna con un 0-7 ampliado a 2-10, impulsado por el uruguayo Fitipaldo, que igualó de nuevo el choque (17-17). De ahí hasta el final del primer cuarto igualdad (19-19, 22-21) y una canasta de Frey sobre la bocina que certificó la ventaja vizcaína en los diez primeros minutos (24-21).

Con esa canasta final del primer cuarto abrió el Surne Bilbao un 12-0, con Hillard, Pantzar y Krampelj sumándose a la fiesta del triple, que le dio ya una ventaja seria a los 13 minutos (36-21).

Hasta 11/14 en tiros de tres puntos llegó a encadenar el equipo de Jaume Ponsarnau, que llegó al descanso con un no menos espectacular 13/17. Ya en la zona, se imponían Hlinason y Bagayoko a un trabajador Guerra con Shermadini desacertado.

En esa dinámica, solo contestada por Guerra, el Surne se desató y se fue de más de 20 puntos al descanso con un triple final de Jaworski. Curiosamente, el primero del principal tirador local (55-33). El parcial del segundo cuarto, ilustrativo: 31-12.

Pareció que no cambiaban las cosas a vueltas de vestuarios porque los locales aumentaron la distancia a 28 puntos lanzados por Hilliard (63-35), pero tomaron cartas en el asunto Shermadini y Jaime Fernández para ir limando la diferencia, ganar el tercer cuarto (17-21) y reducir a menos de 20 la brecha al final del tercer cuarto (72-54).

Se repitió la historia en el último cuarto. Primero amplió distancias el Surne, hasta 23 puntos con un triple de Pantzar (79-56), pero Jaime seguía de dulce, el Tenerife apretó en defensa y los de Vidorreta acortaron el marcador hasta los 15 mediado el cuarto (80-65, 82-67).

Hasta ahí llegaron los laguneros porque apareció Pantzar para cerrar el choque, a pesar de la aparición también de Marcelinho para protagonizar durante unos minutos un bonito duelo.

Pero el partido terminó como debía, con un triple de Normantas, el mejor sin duda del partido por acciones como esa. Con el triple que hacía el 6/8 personal y 16/25 del Surne. Que ganó 95-78.

- Ficha técnica:

95 - Surne Bilbao (24+31+17+23): Frey (9), Normantas (24), Hilliard (11), Krampelj (6) y Hlinason (11) -cinco inicial-; Pantzar (14), Jaworski (8), Font (3), Petrasek (5) y Bagayoko (4).

78 - La Laguna Tenerife (21+12+21+24): Huertas (13), Van Beck (2), Scrubb (2), Doornekamp y Shermadini (13) -cinco inicial-; Fitipaldo (4), Jaime Fernández (20), Sastre, Giedriaitis (2), Abromaitis (11) y Guerra (11).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 16 de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 7.723 espectadores. Dato oficial. Entre ellos unos 200 seguidores visitantes. EFE

(foto)