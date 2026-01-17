Espana agencias

88-79. El Unicaja aguanta al Covirán y sella su billete para la Copa del Rey

Alberto Fuentes

Málaga, 17 ene (EFE).- El Unicaja, con 18 puntos del base Kendrick Perry, conquistó este sábado un duelo andaluz muy reñido ante el Covirán Granada (88-79), un triunfo que le clasifica de forma matemática para la Copa del Rey en Valencia, mientras que los granadinos continúan colistas de la Liga Endesa, aunque estuvieron cerca de una remontada en el Martín Carpena.

Tras la valiosa victoria en el Roig Arena ante el Valencia Basket en la pasada jornada, el equipo malagueño consolida su puesto dentro de los ocho mejores equipos de la liga y progresa en la conjunción del proyecto con nuevos jugadores.

Sin embargo, el Covirán Granaada, que dio una gran imagen, peleó con orgullo y aplomo hasta los últimos dos minutos, cuando encajó tres triples que le privaron de la victoria, con lo que sigue en una situación muy delicada, con un solo triunfo en dieciséis partidos, el que logró el pasado 9 de noviembre precisamente ante Valencia Basket.

El Unicaja expuso un principio de dominio, con una superioridad física y de calidad muy palpables. Así, a menos de dos minutos para el final de un primer cuarto que controló sin problemas, una canasta de Alberto Díaz obligó a pedir tiempo muerto al técnico malagueño del Covirán, Arturo Ruiz, cuando el marcador indicaba 21-8, luego ampliado a 24-12 (m.10).

Sin embargo, un buen parcial en la reanudación de los nazaríes (2-8) para recortar les dio esperanzas y, sobre todo, confianza para agrandarse en defensa y tener personalidad en ataque.

De este modo, posesión a posesión, el Granada incluso se colocó un punto por delante al descanso (37-38, m.20), tras un mal segundo cuarto de un Unicaja dormido y espeso, que desaprovechó los doce puntos de ventaja del primero.

El duelo andaluz se estrechó y entro en un nuevo contexto, de batallas más físicas, protestas a los árbitros, más intensidad y alternancias en el resultado, para alcanzar el final del tercer periodo con 61-59 (m.30), con cambios constantes de tendencias.

El base Mehdy Ngouama, el más inspirado del club granadino y autor de 23 puntos, emergía en los momentos de responsabilidad, mientras que el Unicaja acudía a la energía de los bosnios Emir Sulejmanovic y Nihad Djedovic o a su mejor atacante este sábado, el base estadounidense con pasaporte de Montenegro Kendrick Perry.

El partido entró en un ritmo trepidante a medida que se acercaban los minutos del desenlace (69-66, a 6:56 del final), con el Martín Carpena rugiendo en sus gradas. Si Granada mostraba garra, Unicaja respondía igual.

Los del técnico Ibon Navarro, a veces precipitados en sus ataques, amagaron con liquidar el partido hasta que con un 9-0 de parcial (83-73, a dos minutos de la conclusión), con tres triples del jamaicano Chase Audige y de los estadounidenses James Webb III y Perry, colocaron el lazo a una victoria que vale un billete hacia la Copa.

- Ficha técnica:

88 - Unicaja (24+13+24+27): Perry (18), Kalinoski (7), Webb III (10), Tyson Pérez (7), Balcerowski (5) -quinteto inicial-, Díaz (6), Sulejmanovic (5), Duarte (2), Audige (6), Rubit (4), Djedovic (12) y Tillie (6).

79 - Covirán Granada (12+26+21+20): Costa (14), Ngouama (23), Brimah (7), Alibegovic (6), Bozic (12) -quinteto inicial-, Rousselle (2), Pérez (7), Howard (6) y Burjanadze (2).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Francisco Araña y David Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.552 espectadores. EFE

afl/cc/sab

(Foto)

