50-68. El Lleida ridiculiza al Granca

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE)- El Hiopos Lleida logró una valiosa victoria en Gran Canaria ante un Dreamland ridiculizado por sus propios errores en un choque raquítico en lo ofensivo y difícil de digerir incluso para los más puristas del deporte de la canasta (50-68).

El equipo catalán supo moverse como pez en el agua en mitad del caos y de los numerosos errores que se reprodujeron sobre el parqué, sacando a flote su mejor despliegue físico ante un Granca que apenas llegó a los 50 puntos ante la sonora pitada de su afición.

James Batemon, con 14 puntos y 4 asistencias, fue el más destacado de los visitantes, salvándose apenas de la quema local el francés Pierre Pelos con otros 14 puntos.

En un arranque plagado de errores en ambos aros, el Lleida sacó tajada con un triple inicial de Batemon y el acierto desde la línea de personales de Ejim, conjugado con una canasta de contraataque de Jiménez para tomar ventaja de inicio (0-7).

El técnico del equipo local, Jaka Lakovic, no tuvo más remedio que pedir un tiempo muerto tras cuatro minutos sin anotar, en un inicio para olvidar de los claretianos. Pero el agujero no dejó de crecer (0-11 en el ecuador del primer cuarto).

Tuvo que ser Pierre Pelos, tras más de seis minutos de fogueo, el que rompiera el candado sobre el aro visitante, pero la sangría continuó, siendo la entrada al parqué de Alocén lo más rescatable para los locales en un inicio de claro color catalán (4-16).

Los pupilos de Gerard Encuentra lo tenían más que claro. Intensidad defensiva y buscar el mayor número de transiciones vertiginosas, haciendo sufrir físicamente a un Granca que ya estaba erosionado anímicamente.

No obstante, la dirección de Alocén empezó a tomar forma y el Granca edulcoró ligeramente el marcador (10-16) en el comienzo del segundo asalto. En cualquier caso, Paulí y Shurna se encargaron de frenar la reacción amarilla y volvieron a poner al Lleida por encima de la decena (14-25) a 3:47 para llegar al descanso.

Tres personales casi consecutivas frenaron el ritmo del Hiopos, que había tomado velocidad de crucero. Angola y Wong volvieron a maquillar las diferencias, pero el electrónico se cerró en la primera parte con un raquítico 23-29.

En la reanudación, volvió a subir la intensidad del Lleida y el Granca sufrió un nuevo cortocircuito de cuatro minutos (25-36). En mitad del secarral, Pelos metió el primer triple de los amarillos tras 26 minutos y medio de juego. Aun con ese arreón, Sanz y Agada volvieron a dar oxígeno al equipo catalán (32-44).

En el último parcial se mascaba la tragedia insular. Agada se gustaba en ataque mientras Sanz ponía la puntilla a 7:40 para el final (35-52). A partir de ahí, el Lleida contemporizó ante un rival que no dejaba de superarse en lo negativo, finalizando el choque con un más que elocuente 50-68.

- Ficha técnica:

50. Dreamland Gran Canaria (4+19+9+18): Albicy (-), Wong (4), Brussino (2), Pelos (14) y Tobey (4) -quinteto titular-; Angola (10), Salvó (-), Samar (4), Alocén (2), Labeyrie (-), Vila (4) y Kuath (6).

68. Hiopos Lleida (16+13+15+24): Batemon (14) Walden (7), Ejim (9), Diagne (-) y Jiménez (9) -quinteto titular-; Agada (8), Sanz (6), Paulí (2), Goloman (6), Dabo (-) y Shurna (7).

Árbitros: Luis Migue Castillo, Francisco Araña y David Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 6.276 espectadores.

